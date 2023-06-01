Экс-участник Spice Girls снялась в откровенной фотосессии с дочерью

Мел Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd

Певица Мэл Би вспомнила старые времена. Участница Spice Girls снялась в фотосессии лишь в нижнем белье.

Об этом пишет Daily Mail.

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Вернула отличную форму

Компанию Мел Би составила ее 24-летняя дочь Феникс. Обе красавицы примеряли яркие образы во время съемки для летней коллекции Pour Moi. Интересно, что снимки не были отретушированы и показывают настоящую красоту женской фигуры.

"За время эпидемии коронавируса я набрала лишний вес, была дома и постоянно ела. Я чувствовала себя комфортно, потому что не должна была никуда выходить. Поэтому в начале этого года я решила вернуть свою прежнюю форму. Еще до того, как начала петь в Spice Girls, я всегда была активна: ходила в спортзал, правильно питалась и медитировала", — поделась Мел Би.

Во время локдауна, по словам певицы, ее день состоял из походов к холодильнику. Она поняла, что ей нужно больше энергии, и не важно, каким будет ее тело, она будет чувствовать себя уверенно.

"Сегодня все используют фотошоп, даже когда встречаешь человека на улице, то не узнаешь, ведь он отличается от того, как выглядит в социальной сети. Я не понимаю, зачем использовать ретушь, если ты рекламирует то, что действительно должно хорошо сидеть, зачем обманывать, создавать фейковое представление", — говорит звезда.

Ранее Мел Би была замужем за Стефаном Белафонте, от которой ушла после 10 лет брака. Экс-муж постоянно обижал певицу.

Напомним, дочь Мадонны Лурдес пошла по ее стопам. Девушка приняла участие в смелой фотосессии для модного издания.

Ранее мы писали, что певица Злата Огневич скоро отправится во всеукраинский тур. Звезда не сбавляет темп и между записями в студии успевает участвовать в чувственных съемках.