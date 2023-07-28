Елайджа Вуд та Майк Тайсон стали жертвами російської пропаганди

Актор Елайджа Вуд. Фото: instagram.com/_woodelijah/

Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд та спротсмен Майк Тайсон стали черговими жертвами російської пропаганди. Знаменитості записали образливі відеозвернення, які нібито призначилися Президенту України Володимиру Зеленському. Саме так подали росЗМІ ролики за участю актора та боксера.

Про це пише stopfake.org.

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Скандальне відео

В офіційних акаунтах актора Елайджи Вуда в соцмережах відсутнє подібне відео. Очевидно, пропагандисти використали для створення цього фейку сайт cameo.com, де можна за певну суму замовити привітання зірки з будь-яким текстом, і попросили записати відео для якогось Володимира, якому нібито потрібна допомога.

Актор за гроші може записати відеоповідомлення будь-кому. Фото: stopfake.org/

Елайджа Вуд записав відео невідомому Володимиру. Фото: stopfake.org/

Російські медіа розповсюджують новину про те, що американський актор Елайджа Вуд нібито записав відео, в якому звертається до президента України Володимира Зеленського зі словами підтримки — запрошенням звернутися до центрів лікування від алкоголізму та наркозалежності.

Елайджа Вуд підтримував Україну з початку 2022 року. Фото: twitter.com

Але насправді Елайджа Вуд публічно висловлював підтримку Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Пізніше аналогічне звернення з'явилося і від імені Майка Тайсона. Актор та боксер представлені на сервісі Cameo. Там знаменитості за гроші можуть передати будь-кому привіт або записати коротке відеозвернення. Зараз Майк Тайсон припинив прийом цих заявок, а Елайджа Вуд бере за них 340 фунтів стерлінгів.

Раніше стало відомо, що німецьке медіа змушувало українську телеведучу робити фейкові сюжети про війну.

Нагадаємо, українці вимагають виключення фільму "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі з премії "Оскар" через російського олігарха.