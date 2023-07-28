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Элайджа Вуд и Майк Тайсон стали жертвами российской пропаганды

28 июля 2023 17:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Элайджа Вуд и Майк Тайсон стали жертвами российской пропаганды
Актер Элайджа Вуд. Фото: instagram.com/_woodelijah/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд и спротсмен Майк Тайсон стали очередными жертвами российской пропаганды . Знаменитости записали оскорбительные видеообращения, якобы назначившиеся Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Именно так подали российские ролики с участием актера и боксера.

Об этом пишет stopfake.org.

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Скандальное видео

В официальных аккаунтах актера Элайджи Вуда в соцсетях отсутствует подобное видео. Очевидно, пропагандисты использовали для создания этого фейка сайт cameo.com, где можно за определенную сумму заказать приветствие звезды с любым текстом, и попросили записать видео для Владимира, которому якобы нужна помощь.

 

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Актер за деньги может записать видеосообщение любому. Фото: stopfake.org/

 

Элайджа Вуд записал видео неизвестному Владимиру. Фото: stopfake.org/

Российские медиа распространяют новость о том, что американский актер Элайджа Вуд якобы записал видео, в котором обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами поддержки — приглашением обратиться в центры лечения от алкоголизма и наркозависимости.

 

Элайджа Вуд поддерживал Украину с начала 2022 года. Фото: twitter.com

Но на самом деле Элайджа Вуд публично выражал поддержку Украине в начале полномасштабного вторжения России.

Позже аналогичное обращение появилось и от имени Майка Тайсона. Актер и боксер представлены на сервисе Cameo. Там знаменитости за деньги могут передать любому привет или записать краткое видеообращение. Сейчас Майк Тайсон прекратил приём заявок, а Элайджа Вуд берет за них 340 фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что немецкое медиа заставляло украинскую телеведущую делать фейковые сюжеты о войне.

Напомним, украинцы требуют исключения фильма "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли из премии "Оскар" из-за российского олигарха.

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