Элегантная Меган Маркл обнажила плечи на официальном мероприятии в Нью-Йорке

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл приехали в Хадсон-Ярдс в Нью-Йорке. Пара посетила мероприятие, посвященное Всемирному дню психического здоровья, организованное их благотворительным фондом Archewell.

Об этом пишет Daily Mail.

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Меган Маркл приехала в белом блейзере с открытыми плечами и белых брюках, принц Гарри был одет в темно-синий костюм. Меган Маркл и принц Гарри приехали в сопровождении колонны из семи тонированных автомобилей. Эти меры были предприняты после предварительного инцидента: так, по словам представителей пары, они едва не попали в аварию из-за преследования папарацци после церемонии вручения премии Woman in Vision в Нью-Йорке, на которой наградили Меган Маркл.

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

Меган Маркл. Фото: Reuters

Они сравнивали ситуацию с трагедией, когда погибла мать Гарри принцесса Диана. После разбирательств полиция Нью-Йорка, однако, пришла к выводу, что паре ничего не угрожало, а жалобы Гарри раскритиковали, отметив, что слова о "двухчасовой автомобильной погоне на высокой скорости в центре Манхэттена", где обычно машины едва двигаются из-за постоянных пробок, звучат необычно.

Напомним, Меган Маркл подловили с необычным девайсом.

Ранее стало известно, почему Меган Маркл перестала носить драгоценное кольцо, подаренное принцем Гарри.