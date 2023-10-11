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Элегантная Меган Маркл обнажила плечи на официальном мероприятии в Нью-Йорке

11 октября 2023 09:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Элегантная Меган Маркл обнажила плечи на официальном мероприятии в Нью-Йорке
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц Гарри и Меган Маркл приехали в Хадсон-Ярдс в Нью-Йорке. Пара посетила мероприятие, посвященное Всемирному дню психического здоровья, организованное их благотворительным фондом Archewell.

Об этом пишет Daily Mail.

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Меган Маркл приехала в белом блейзере с открытыми плечами и белых брюках, принц Гарри был одет в темно-синий костюм. Меган Маркл и принц Гарри приехали в сопровождении колонны из семи тонированных автомобилей. Эти меры были предприняты после предварительного инцидента: так, по словам представителей пары, они едва не попали в аварию из-за преследования папарацци после церемонии вручения премии Woman in Vision в Нью-Йорке, на которой наградили Меган Маркл.

 

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters
Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

 

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters
Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

 

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters
Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

 

Меган Маркл. Фото: Reuters
Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters
Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

 

Меган Маркл. Фото: Reuters
Меган Маркл. Фото: Reuters

Они сравнивали ситуацию с трагедией, когда погибла мать Гарри принцесса Диана. После разбирательств полиция Нью-Йорка, однако, пришла к выводу, что паре ничего не угрожало, а жалобы Гарри раскритиковали, отметив, что слова о "двухчасовой автомобильной погоне на высокой скорости в центре Манхэттена", где обычно машины едва двигаются из-за постоянных пробок, звучат необычно.

Напомним, Меган Маркл подловили с необычным девайсом.

Ранее стало известно, почему Меган Маркл перестала носить драгоценное кольцо, подаренное принцем Гарри.

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