Елегантна Меган Маркл пройшлася червоною доріжкою із голлівудськими зірками

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл позувала з найвпливовішими жінками Голлівуду під час світського заходу. Дружина принца Гаррі натякнула на повернення на телебачення та в кіно.

Про це пише Daily Mail.

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Герцогиня Сассекська завітала на захід видання Variety Power of Women. Для виходу Меган вбралася у дорогу сукню з відкритими плечима Proenza Schouler та взула підбори Aquazzura за 895 доларів. Герцогиня Сассекська сказала на червоній доріжці, що вони з принцом Гаррі працюють над "захоплюючими" новими проектами і "не можуть дочекатися, щоб оголосити про них".

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Співачка Дуа Ліпа. Фото: Reuters

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters

42-річна колишня актриса сказала, що "справді пишається" тим, що створила Archewell Productions, документальний серіал Netflix "Гаррі та Меган" і її подкаст для Spotify. Колишня акторка не розповіла про проекти, але сказала Variety на червоній доріжці, що хоче створювати "речі, які змушують людей відчувати", а також створювати "відчуття спільноти".

Меган позувала серед голлівудських зірок того вечора, зокрема з Біллі Айліш, Марго Роббі та Кері Малліган.

Нагадаємо, колишній редактор Vanity Fair розповів, скільки триватиме шлюб принца Гаррі.

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