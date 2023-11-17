Элегантная Меган Маркл прошлась по красной дорожке с голливудскими звездами

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл позировала с самыми влиятельными женщинами Голливуда во время светского мероприятия. Жена принца Гарри намекнула на возвращение на телевидение и в кино.

Об этом пишет Daily Mail.

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Герцогиня Сассекская посетила мероприятие издания Variety Power of Women. Для выхода Меган оделась в дорогое платье с открытыми плечами Proenza Schouler и обула туфли Aquazzura за 895 долларов. Герцогиня Сассекская сказала на красной дорожке, что они с принцем Гарри работают над "захватывающими" новыми проектами и "не могут дождаться, чтобы объявить о них".

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Певица Дуа Липа. Фото: Reuters

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters

42-летняя бывшая актриса сказала, что "очень гордится" тем, что создала Archewell Productions, документальный сериал Netflix "Гарри и Меган" и ее подкаст для Spotify. Маркл не рассказала о проектах, но сказала Variety на красной дорожке, что хочет создавать "вещи, заставляющие людей чувствовать", а также создавать "ощущение сообщества".

Меган позировала среди голливудских звезд в тот вечер, в частности с Билли Айлиш, Марго Робби и Кэри Маллиган.

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