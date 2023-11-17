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Элегантная Меган Маркл прошлась по красной дорожке с голливудскими звездами

17 ноября 2023 12:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Элегантная Меган Маркл прошлась по красной дорожке с голливудскими звездами
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Герцогиня Сассекская Меган Маркл позировала с самыми влиятельными женщинами Голливуда во время светского мероприятия. Жена принца Гарри намекнула на возвращение на телевидение и в кино.

Об этом пишет Daily Mail.

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Герцогиня Сассекская посетила мероприятие издания Variety Power of Women. Для выхода Меган оделась в дорогое платье с открытыми плечами Proenza Schouler и обула туфли Aquazzura за 895 долларов. Герцогиня Сассекская сказала на красной дорожке, что они с принцем Гарри работают над "захватывающими" новыми проектами и "не могут дождаться, чтобы объявить о них".

 

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Певица Дуа Липа. Фото: Reuters
Певица Дуа Липа. Фото: Reuters

 

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters
Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

 

Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters
Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters

42-летняя бывшая актриса сказала, что "очень гордится" тем, что создала Archewell Productions, документальный сериал Netflix "Гарри и Меган" и ее подкаст для Spotify. Маркл не рассказала о проектах, но сказала Variety на красной дорожке, что хочет создавать "вещи, заставляющие людей чувствовать", а также создавать "ощущение сообщества".

Меган позировала среди голливудских звезд в тот вечер, в частности с Билли Айлиш, Марго Робби и Кэри Маллиган.

Напомним, бывший редактор Vanity Fair рассказал, сколько будет длиться брак принца Гарри.

Ранее в сети выбрали самую стильную звездную пару.

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