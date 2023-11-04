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Елтон Джон, Адам Левін та інші зірки на церемонії в Залі слави рок-н-ролу — фото

4 листопада 2023 11:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Елтон Джон, Адам Левін та інші зірки на церемонії в Залі слави рок-н-ролу — фото
Елтон Джон в Залі слави рок-н-ролу. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У США на спортивній арені "Барклайс-центр" в Нью-Йорку відбулася 38-та щорічна церемонія введення до Зали слави рок-н-ролу. На масштабне музичне шоу, під час якого відомі музиканти отримують заслужене визнання від експертів індустрії, завітали чимало знаменитостей. 

Про це зокрема пише видання Variety, а фотографії, зокрема, доступні на Reuters.

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Захід відвідали співачки Sia і Олівія Родріго, британський виконавець Елтон Джон, дев'ятиразова володарка премії "Ґреммі" Шеріл Кроу та інші зірки.

Серед них був і фронтмен гурту Maroon 5 Адам Лівайн з дружиною, модель Бехаті Прінслу. Ця парочка була на межі розлучення через численні зради артиста, втім нещодавно зіркове подружжя стало багатодітними батьками. 

Зал рок-н-рол
Співачка Шеріл Кроу на червоній доріжці. Фото: Reuters
Зал рок-н-рол
Адам Левін з дружиною на червоній доріжці. Фото: Reuters

Цього року до членів Залу слави рок-н-ролу були вписані імена співачок Кейт Буш, Шеріл Кроу; реперки Міссі Елліотт; гурту Rage Against the Machine; музикантів Джорджа Майкла, Віллі Нельсона, а також популярного гурту The Spinners. Шоу супроводжувалось концертом, на якому, зокрема виступив і 76-річний Елтон Джон. 

Елтон Джон
Елтон Джон на концерті в Залі слави рок-н-ролу. Фото: Reuters
Sia
Співачка Sia на концерті в Залі слави рок-н-ролу. Фото: Reuters
Адам Левін
Адам Левін на концерті в Залі слави рок-н-ролу. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, в які номінації премії "Ґреммі" хоче потрапити українська співачка Тіна Кароль. Також ми розповідали, що американська музична виконавиця Тейлор Свіфт побила власний рекорд на Spotify.

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