Елтон Джон, Адам Левін та інші зірки на церемонії в Залі слави рок-н-ролу — фото

Елтон Джон в Залі слави рок-н-ролу. Фото: Reuters

У США на спортивній арені "Барклайс-центр" в Нью-Йорку відбулася 38-та щорічна церемонія введення до Зали слави рок-н-ролу. На масштабне музичне шоу, під час якого відомі музиканти отримують заслужене визнання від експертів індустрії, завітали чимало знаменитостей.

Про це зокрема пише видання Variety, а фотографії, зокрема, доступні на Reuters.

Читайте також:

Урочиста церемонія в Залі слави рок-н-ролу

Захід відвідали співачки Sia і Олівія Родріго, британський виконавець Елтон Джон, дев'ятиразова володарка премії "Ґреммі" Шеріл Кроу та інші зірки.

Серед них був і фронтмен гурту Maroon 5 Адам Лівайн з дружиною, модель Бехаті Прінслу. Ця парочка була на межі розлучення через численні зради артиста, втім нещодавно зіркове подружжя стало багатодітними батьками.

Співачка Шеріл Кроу на червоній доріжці. Фото: Reuters

Адам Левін з дружиною на червоній доріжці. Фото: Reuters

Цього року до членів Залу слави рок-н-ролу були вписані імена співачок Кейт Буш, Шеріл Кроу; реперки Міссі Елліотт; гурту Rage Against the Machine; музикантів Джорджа Майкла, Віллі Нельсона, а також популярного гурту The Spinners. Шоу супроводжувалось концертом, на якому, зокрема виступив і 76-річний Елтон Джон.

Елтон Джон на концерті в Залі слави рок-н-ролу. Фото: Reuters

Співачка Sia на концерті в Залі слави рок-н-ролу. Фото: Reuters

Адам Левін на концерті в Залі слави рок-н-ролу. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, в які номінації премії "Ґреммі" хоче потрапити українська співачка Тіна Кароль. Також ми розповідали, що американська музична виконавиця Тейлор Свіфт побила власний рекорд на Spotify.