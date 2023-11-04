Елтон Джон, Адам Левін та інші зірки на церемонії в Залі слави рок-н-ролу — фото
У США на спортивній арені "Барклайс-центр" в Нью-Йорку відбулася 38-та щорічна церемонія введення до Зали слави рок-н-ролу. На масштабне музичне шоу, під час якого відомі музиканти отримують заслужене визнання від експертів індустрії, завітали чимало знаменитостей.
Про це зокрема пише видання Variety, а фотографії, зокрема, доступні на Reuters.
Урочиста церемонія в Залі слави рок-н-ролу
Захід відвідали співачки Sia і Олівія Родріго, британський виконавець Елтон Джон, дев'ятиразова володарка премії "Ґреммі" Шеріл Кроу та інші зірки.
Серед них був і фронтмен гурту Maroon 5 Адам Лівайн з дружиною, модель Бехаті Прінслу. Ця парочка була на межі розлучення через численні зради артиста, втім нещодавно зіркове подружжя стало багатодітними батьками.
Цього року до членів Залу слави рок-н-ролу були вписані імена співачок Кейт Буш, Шеріл Кроу; реперки Міссі Елліотт; гурту Rage Against the Machine; музикантів Джорджа Майкла, Віллі Нельсона, а також популярного гурту The Spinners. Шоу супроводжувалось концертом, на якому, зокрема виступив і 76-річний Елтон Джон.
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