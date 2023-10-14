Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Тіна Кароль розсекретила, в які номінації премії "Ґреммі" вона хоче потрапити arrow

Тіна Кароль розсекретила, в які номінації премії "Ґреммі" вона хоче потрапити

14 жовтня 2023 21:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тіна Кароль розсекретила, в які номінації премії "Ґреммі" вона хоче потрапити
Співачка Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В День Незалежності України співачка Тіна Кароль презентувала нову пісню під назвою One nation under love (в перекладі з англійської — "Одна нація в любові"). Артистка звернулась до академіків премії "Ґреммі" та попросила їх розглянути композицію на потрапляння в чотири категорії.

Про це Кароль повідомила у своєму Facebook.

Читайте також:

Кароль на "Ґреммі"

В мережі шириться інформація, що нова пісня української артистки вже номінована на найпрестижнішу музичну премію світу. Втім, Кароль лише подає заявку. Так, її патріотична композиція претендує на потрапляння до наступних категорій:

  • Найкраща пісня соціальних рушень
  • Найкращий поп дует/груповий перформенс
  • Найкраще аранжування, інструментал та вокал
  • Найкраще музичне відео.

"Для всіх учасників голосування "Греммі" — будь ласка, розгляньте нашу важливу пісню One Nation Under Love, написану легендарною Даян Воррен. Пісня є сильним посланням надії, єдності та непохитної любові під час війни. Тіна Кароль і Діан Уоррен об'єдналися, щоб внести позитивний внесок у мир через музику", — йдеться в допису артистки. 

Даян Воррен — володарка премій "Оскар", "Ґреммі", "Золотий Глобус" та "Еммі". Вона з’явилась у новому кліпі Кароль, який знімали біля монумента "Україна-Мати" в Києві. Сцени з американською композиторкою відтворювали за океаном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіну Кароль підозрюють у романі із зірковим танцівником. Також ми розповідали, що  Кароль розчулило відео дівчинки з Чернігова під нову композицію співачки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз