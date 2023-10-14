Тіна Кароль розсекретила, в які номінації премії "Ґреммі" вона хоче потрапити

Співачка Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

В День Незалежності України співачка Тіна Кароль презентувала нову пісню під назвою One nation under love (в перекладі з англійської — "Одна нація в любові"). Артистка звернулась до академіків премії "Ґреммі" та попросила їх розглянути композицію на потрапляння в чотири категорії.

Про це Кароль повідомила у своєму Facebook.

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В мережі шириться інформація, що нова пісня української артистки вже номінована на найпрестижнішу музичну премію світу. Втім, Кароль лише подає заявку. Так, її патріотична композиція претендує на потрапляння до наступних категорій:

Найкраща пісня соціальних рушень

Найкращий поп дует/груповий перформенс

Найкраще аранжування, інструментал та вокал

Найкраще музичне відео.

"Для всіх учасників голосування "Греммі" — будь ласка, розгляньте нашу важливу пісню One Nation Under Love, написану легендарною Даян Воррен. Пісня є сильним посланням надії, єдності та непохитної любові під час війни. Тіна Кароль і Діан Уоррен об'єдналися, щоб внести позитивний внесок у мир через музику", — йдеться в допису артистки.

Даян Воррен — володарка премій "Оскар", "Ґреммі", "Золотий Глобус" та "Еммі". Вона з’явилась у новому кліпі Кароль, який знімали біля монумента "Україна-Мати" в Києві. Сцени з американською композиторкою відтворювали за океаном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіну Кароль підозрюють у романі із зірковим танцівником. Також ми розповідали, що Кароль розчулило відео дівчинки з Чернігова під нову композицію співачки.