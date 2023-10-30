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Тейлор Свіфт побила власний рекорд на Spotify

30 жовтня 2023 23:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тейлор Свіфт побила власний рекорд на Spotify
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/taylorswift
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Багаторазова володарка премії "Ґреммі", американська співачка Тейлор Свіфт стала найпопулярнішим музичним виконавцем за один день в історії стримінгової платформи Spotify. Водночас "1989 (Taylor’s Version)" став альбомом, який найбільше транслювали за один день упродовж цього року.

Про це повідомляє телеканал CNN.

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Рекордсменка Тейлор Свіфт

33-річна артистка перевершила власне ж досягнення, яке платформа Spotify зафіксувала 21 жовтня 2022 року. Тейлор стала найпопулярнішою артисткою серед як сольних виконавців, так й гуртів. Минулого року їй вдалось це з альбомом Midnights.

Оновлена платівка "1989 (Taylor’s Version)" вийшла лише 27 жовтня, але цього вистачило очолити рейтинги Spotify. Відзначимо, що реліз оригінальної версії культового альбому відбувся 2014 року. Всього в титулованої артистки вже дев’ять студійних альбомів. 

Інші досягнення Свіфт

Раніше цього місяця Тейлор та Джек Антонофф відзначили, що їхня пісня Cruel Summe" посіла перше місце в чартах через чотири роки після її першого випуску. Цього року Свіфт абсолютно домінує в музичній індустрії. 

Повідомляється, що її мегауспішний світовий тур зробив її мільярдеркою, а концертний фільм встановлює рекорди. Менш ніж за місяць стрічка заробила у світовому прокаті понад 200 млн доларів, з яких 149 млн доларів у США та Канаді.

Фільм Тейлор Свіфт
Касові збори концертного фільму Тейлор Свіфт на 30 жовтня 2023 року. Скриншот: Box Office Mojo 

Нагадаємо, раніше ми писали, що охоронець Тейлор Свіфт покинув роботу та поїхав воювати в Ізраїль. Також ми розповідали, що Тейлор Свіфт надихнула Дрю Беррімор розповісти про особисте життя.

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