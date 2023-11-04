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Элтон Джон, Адам Левин и другие звезды на церемонии в Зале славы рок-н-ролла — фото

4 ноября 2023 11:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Элтон Джон, Адам Левин и другие звезды на церемонии в Зале славы рок-н-ролла — фото
Элтон Джон в Зале славы рок-н-ролла. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В США на спортивной арене "Барклайс-центр" в Нью-Йорке состоялась 38-я ежегодная церемония введения в Зал славы рок-н-ролла. На масштабное музыкальное шоу, во время которого известные музыканты получают заслуженное признание от экспертов индустрии, пришли немало знаменитостей.

Об этом пишет издание Variety, а фотографии, в частности, доступны на Reuters.

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Мероприятие посетили певицы Sia и Оливия Родриго, британский исполнитель Элтон Джон, девятикратная обладательница премии "Грэмми" Шерил Кроу и другие звезды.

Среди них был и фронтмен группы Maroon 5 Адам Ливайн с супругой, модель Бехати Принслу. Эта парочка была на грани развода из-за многочисленных измен артиста, впрочем, недавно звездные супруги стали многодетными родителями.

Зал рок-н-ролл
Певица Шерил Кроу на красной дорожке. Фото: Reuters
Зал рок-н-ролл
Адам Левин с женой на красной дорожке. Фото: Reuters

В этом году в члены Зала славы рок-н-ролла были вписаны имена певиц Кейт Буш, Шерил Кроу; рэперши Мисси Эллиотт; группы Rage Against the Machine; музыкантов Джорджа Майкла, Вилли Нельсона, а также популярной группы The Spinners. Шоу сопровождалось концертом, на котором, в том числе выступил и 76-летний Элтон Джон.

Элтон Джон
Элтон Джон на концерте в Зале славы рок-н-ролла. Фото: Reuters
Sia
Певица Sia на концерте в Зале славы рок-н-ролла. Фото: Reuters
Адам Левин
Адам Левин на концерте в Зале славы рок-н-ролла. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, в какие номинации премии "Грэмми" хочет попасть украинская певица Тина Кароль. Также мы рассказывали, что американская музыкальная исполнительница Тейлор Свифт побила свой рекорд на Spotify.

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