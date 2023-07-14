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Емілі Блант розповіла, чи дійсно залишає Голлівуд

14 липня 2023 19:26
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Емілі Блант розповіла, чи дійсно залишає Голлівуд
Актокра Емілі Блант. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Емілі Блант змусила хвилюватися прихильників. Під час одного з інтерв'ю зірка фільму "Тихе місце" зізналася, що планує залишити акторську кар’єру.

Про це пише Daily Mail.

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Тимчасова перерва

На хвилі страйку у Голлівуді та гучних заголовків, акторка Емілі Блант вирішила розставити всі крапки над "і". Зірка зізнається, що збирається просто більше часу проводити з родиною, ніж на знімальному майданчику.

"Цю історію роздули. Я просто хочу взяти невеличку перерву. Але не йду з Голлівуду. Хочу провести кілька місяців з дітьми", — говорить акторка.

Зірка виховує двох доньок з чоловіком, актором та режисером Джоном Красінські, з яким разом вже 13 років.

Раніше під час подкасту Table for Two Блан сказала, що багато працювала минулого року, тож тепер час робити перерву. Зазвичай зірка намагається проводити ранки з коханим чоловіком.

"Ми взяли з притулку цуценя, воно неймовірне...я не хотіла собаку, але діти змусили, до того ж й чоловік був не проти. Я охоче прокидають рано через цього цуценя, адже це дає мені можливість поговорити з чоловіком перед тим, як прокинуться діти", — говорить Блант і додає, що обожнює дивитися шоу разом з коханим та ходить на вечерю з друзями, серед яких колега Мет Деймон.

Нагадаємо, актор Том Круз представив нову частину франшизи "Місія нездійсненна".

Раніше актор Рассел Кроу після 40-річної кар'єри опинився на роздоріжжі. Зірка фільму "Гладіатор" вирішує, чи залишити йому кіноіндустрію.

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