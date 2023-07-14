Эмили Блант рассказала, действительно ли покидает Голливуд
Актриса Эмили Блант заставила волноваться поклонников. Во время одного из интервью звезда фильма "Тихое место" призналась, что планирует покинуть актерскую карьеру.
Об этом пишет Daily Mail.
Временный перерыв
На волне страйка в Голливуде и громких заголовков, актриса Эмили Блант решила расставить все точки над "i". Звезда признается, что собирается просто больше времени проводить с семьей, чем на съемочной площадке.
"Эту историю раздули. Я просто хочу взять небольшой перерыв. Не ухожу из Голливуда. Хочу провести несколько месяцев с детьми", — говорит актриса.
Звезда воспитывает двух дочерей с мужем, актером и режиссером Джоном Красинскім, с которым вместе уже 13 лет.
Ранее во время подкаста Table for Two Блан сказала, что много работала в прошлом году, поэтому теперь пора взять перерыв. Как правило звезда пытается проводить утро с любимым мужчиной.
"Мы взяли из приюта щенка, он невероятный...я не хотела собаку, но дети заставили, к тому же и муж был не против. Я охотно просыпаюсь рано из-за этого щенка, ведь это дает мне возможность поговорить с мужем перед тем, как проснутся дети", — говорит Блант и добавляет, что обожает смотреть шоу вместе с возлюбленным и ходит на ужин с друзьями, среди которых коллега Мэтт Дэймон.
Напомним, актер Том Круз представил новую часть франшизы "Миссия невыполнима".
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