Эмили Блант рассказала, действительно ли покидает Голливуд

Актокра Эмили Блант. Фото: Reuters

Актриса Эмили Блант заставила волноваться поклонников. Во время одного из интервью звезда фильма "Тихое место" призналась, что планирует покинуть актерскую карьеру.

Об этом пишет Daily Mail.

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Временный перерыв

На волне страйка в Голливуде и громких заголовков, актриса Эмили Блант решила расставить все точки над "i". Звезда признается, что собирается просто больше времени проводить с семьей, чем на съемочной площадке.

"Эту историю раздули. Я просто хочу взять небольшой перерыв. Не ухожу из Голливуда. Хочу провести несколько месяцев с детьми", — говорит актриса.

Звезда воспитывает двух дочерей с мужем, актером и режиссером Джоном Красинскім, с которым вместе уже 13 лет.

Ранее во время подкаста Table for Two Блан сказала, что много работала в прошлом году, поэтому теперь пора взять перерыв. Как правило звезда пытается проводить утро с любимым мужчиной.

"Мы взяли из приюта щенка, он невероятный...я не хотела собаку, но дети заставили, к тому же и муж был не против. Я охотно просыпаюсь рано из-за этого щенка, ведь это дает мне возможность поговорить с мужем перед тем, как проснутся дети", — говорит Блант и добавляет, что обожает смотреть шоу вместе с возлюбленным и ходит на ужин с друзьями, среди которых коллега Мэтт Дэймон.

Напомним, актер Том Круз представил новую часть франшизы "Миссия невыполнима".

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