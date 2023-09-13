Эмили Ратаковские не удержала пышный бюст во время грандиозного шоу

Эмили Ратаковски не удержала пышный бюст во время грандиозного шоу
Модель Эмили Ратаковски чуть не засветила больше, чем нужно. Красавица в смелом зеленом наряде посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards 2023 в Нью-Джерси.
Об этом пишет Daily Mail.
Пикантный конфуз
32-летняя Ратаковски наслаждалась вечером, но во время танцев топ обнажил больше, чем ожидала модель. Эмили была вынуждена поправить одежду во время шоу.
Emily Ratajkowski dances из ее верхней на VMAs pic.twitter.com/Wpa5rxhSgU— Mr Burns (@MrBurnsing) September 13, 2023
Эмили приобрела популярность, после того как снялась в откровенном клипе Робина Тика на песню Blurred Lines в 2013 году. После этого последовали откровенные фотосессии для глянца и собственная коллекция купальников.
Эмили отказалась от образа скромницы и даже в интервью, когда к ней пришла слава, рассказала, что не прочь попробовать романтический опыт с девушкой.
"Я всегда была той, кто не прочь пойти на свидание с девушкой. Жду, когда придет "та единственная". Но я не фокусируюсь на поле, для меня важна личность, и тогда я чувствую интерес, — рассказала модель в интервью HommeGirls и добавила, – я горжусь сегодня собой. Наверное, моя младшая версия удовлетворилась бы отношениями с каким-то простым парнем. Но эта эра для меня кончилась".
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