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Эмили Ратаковски не удержала пышный бюст во время грандиозного шоу

13 сентября 2023 14:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эмили Ратаковские не удержала пышный бюст во время грандиозного шоу
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Эмили Ратаковски чуть не засветила больше, чем нужно. Красавица в смелом зеленом наряде посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards 2023 в Нью-Джерси.

Об этом пишет Daily Mail.

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32-летняя Ратаковски наслаждалась вечером, но во время  танцев топ обнажил больше, чем ожидала модель. Эмили была вынуждена поправить одежду во время шоу.

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

 

Эмили приобрела популярность, после того как снялась в откровенном клипе Робина Тика на песню Blurred Lines в 2013 году. После этого последовали откровенные фотосессии для глянца и собственная коллекция купальников.

Эмили отказалась от образа скромницы и даже в интервью, когда к ней пришла слава, рассказала, что не прочь попробовать романтический опыт с девушкой.

"Я всегда была той, кто не прочь пойти на свидание с девушкой. Жду, когда придет "та единственная". Но я не фокусируюсь на поле, для меня важна личность, и тогда я чувствую интерес, — рассказала модель в интервью HommeGirls и добавила, – я горжусь сегодня собой. Наверное, моя младшая версия удовлетворилась бы отношениями с каким-то простым парнем. Но эта эра для меня кончилась".

Напомним, многодетная мама Блейк Лайвли в образе королевы диско ошеломила стройной фигурой.

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