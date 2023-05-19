Емілі Ратаковські у мікробікіні влаштувала бразильські канікули

Супермодель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata

Емілі Ратаковські вирушила на відпочинок до Бразилії. Зірка не гаяла часу даремно: ніжилась на пляжі та позувала у відвертих фотосесіях.

Знімками з поїздки поділилась у Instagram.

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Емілі Ратаковські не упускає можливості попозувати перед камерами у бікіні власного бренду Inamorata. Зірка запускає спільну колекцію з маркою Mirror Palais. Засновник бренду Марсело Гайя. Дизайнер має бразильське коріння і створює одяг для впевнених у собі жінок. Тож не дивно, що він поділився знімками Емілі у мікробікіні його марки на своїй сторінці у соціальній мережі.

Під час канікул Емілі у Бразилії друзі проводила багато часу разом.

Нагадаємо, раніше акторка Сальма Гаєк розсмішила фанатів невеличким конфузом, який з нею стався під час зустрічі з друзями.

Раніше танцівниця Ілона Гвоздьова насолодилась відпочинком у Туреччині. Зірка "Танців з зірками" поділилась з прихильниками не тільки фото мальовничого готелю, а і у всій красі продемонструвала підтягнуте тіло у бікіні.