Емілі Ратаковські у мікробікіні влаштувала бразильські канікули
Емілі Ратаковські вирушила на відпочинок до Бразилії. Зірка не гаяла часу даремно: ніжилась на пляжі та позувала у відвертих фотосесіях.
Знімками з поїздки поділилась у Instagram.
Емілі Ратаковські не упускає можливості попозувати перед камерами у бікіні власного бренду Inamorata. Зірка запускає спільну колекцію з маркою Mirror Palais. Засновник бренду Марсело Гайя. Дизайнер має бразильське коріння і створює одяг для впевнених у собі жінок. Тож не дивно, що він поділився знімками Емілі у мікробікіні його марки на своїй сторінці у соціальній мережі.
Під час канікул Емілі у Бразилії друзі проводила багато часу разом.
Нагадаємо, раніше акторка Сальма Гаєк розсмішила фанатів невеличким конфузом, який з нею стався під час зустрічі з друзями.
Раніше танцівниця Ілона Гвоздьова насолодилась відпочинком у Туреччині. Зірка "Танців з зірками" поділилась з прихильниками не тільки фото мальовничого готелю, а і у всій красі продемонструвала підтягнуте тіло у бікіні.