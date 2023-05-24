Эмили Ратаковски примерила откровенный купальник собственного бренда

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/inamoratawoman/

Эмили Ратаковски прекрасно справляется с ролью модели собственного бренда. Звезда при любом случае устраивает фотосессии в авторских купальниках.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Эмили Ратаковски много лет является владелицей бренда купальников Inamorata. Недавно звезда снялась в импровизированной фотосессии на пляже. Модель позировала в откровенном вязаном купальнике собственного бренда.

Эмили Ратаковски примеряла купальник собственного бренда.

Эмили Ратаковски показала новый купальник из собственной коллекции

В последнее время Эмили приписывали роман с певцом Гарри Стайлзом. Но теперь у артиста новая подружка – модель Кэндис Свейнпол.

Эмили после четырех лет брака развелась в сентябре прошлого года с мужем Себастианом, от которого воспитывает сына. По словам модели, экс-супруг изменял ей.

Инсайдер подтвердил изданию People, что Эмили сконцентрировалась на материнстве.

Ранее Эмили запустила общую коллекцию с маркой Mirror Palais. Основатель бренда Марсело Гайя. Дизайнер имеет бразильские корни и создает одежду для уверенных в себе женщин.

Напомним, супермодель Эмили Ратаковски, на фоне сексуального скандала с ее бывшим мужем, продюсером Себастьяном Бир-Макклардадом, сообщила, что не планирует больше сниматься в кино.