Эмили Ратаковски примерила откровенный купальник собственного бренда
Эмили Ратаковски прекрасно справляется с ролью модели собственного бренда. Звезда при любом случае устраивает фотосессии в авторских купальниках.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Эмили Ратаковски много лет является владелицей бренда купальников Inamorata. Недавно звезда снялась в импровизированной фотосессии на пляже. Модель позировала в откровенном вязаном купальнике собственного бренда.
В последнее время Эмили приписывали роман с певцом Гарри Стайлзом. Но теперь у артиста новая подружка – модель Кэндис Свейнпол.
Эмили после четырех лет брака развелась в сентябре прошлого года с мужем Себастианом, от которого воспитывает сына. По словам модели, экс-супруг изменял ей.
Инсайдер подтвердил изданию People, что Эмили сконцентрировалась на материнстве.
Ранее Эмили запустила общую коллекцию с маркой Mirror Palais. Основатель бренда Марсело Гайя. Дизайнер имеет бразильские корни и создает одежду для уверенных в себе женщин.
Напомним, супермодель Эмили Ратаковски, на фоне сексуального скандала с ее бывшим мужем, продюсером Себастьяном Бир-Макклардадом, сообщила, что не планирует больше сниматься в кино.