Эмили Ратаковские в микробикине устроила бразильские каникулы

Супермодель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

Эмили Ратаковские отправилась на отдых в Бразилию. Звезда не теряла времени впустую: нежилась на пляже и позировала в откровенных фотосессиях.

Снимками из поездки поделилась в Instagram.

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Эмили Ратаковски не упускает возможности попозировать перед камерами в бикини собственного бренда Inamorata. Звезда запускает общую коллекцию с маркой Mirror Palais. Основатель бренда Марсело Гайя. Дизайнер имеет бразильские корни и создает одежду для уверенных в себе женщин. Неудивительно, что он поделился снимками Эмили в микробикини его марки на своей странице в социальной сети.

Во время каникул Эмили в Бразилии друзья проводили много времени вместе.

Напомним, ранее актриса Сальма Гаек рассмешила фанатов небольшим конфузом, произошедшим с ней во время встречи с друзьями.

Ранее танцовщица Илона Гвоздева насладилась отдыхом в Турции. Звезда "Танцев со звездами" поделилась со поклонниками не только фото живописного отеля, но и во всей красе продемонстрировала подтянутое тело в бикини.