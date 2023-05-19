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Эмили Ратаковски в микробикин устроила бразильские каникулы

19 мая 2023 15:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эмили Ратаковские в микробикине устроила бразильские каникулы
Супермодель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Эмили Ратаковские отправилась на отдых в Бразилию. Звезда не теряла времени впустую: нежилась на пляже и позировала в откровенных фотосессиях.

Снимками из поездки поделилась в Instagram.

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Эмили Ратаковски не упускает возможности попозировать перед камерами в бикини собственного бренда Inamorata. Звезда запускает общую коллекцию с маркой Mirror Palais. Основатель бренда Марсело Гайя. Дизайнер имеет бразильские корни и создает одежду для уверенных в себе женщин. Неудивительно, что он поделился снимками Эмили в микробикини его марки на своей странице в социальной сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Во время каникул Эмили в Бразилии друзья проводили много времени вместе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее актриса Сальма Гаек рассмешила фанатов небольшим конфузом, произошедшим с ней во время встречи с друзьями.

Ранее танцовщица Илона Гвоздева насладилась отдыхом в Турции. Звезда "Танцев со звездами" поделилась со поклонниками не только фото живописного отеля, но и во всей красе продемонстрировала подтянутое тело в бикини.

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