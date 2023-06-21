Гарри Поттер Гермиона примиарла платье не подвластное гравитации

Актриса Эмма Уотсон. Фото: instagram.com/emmawatson/

Эмма Уотсон снялась с братом в промокампании бренда джина. Для фотосессии Эмма примерила несколько оригинальных образов, среди которых платье, оптическая иллюзия, от Loewe.

Фото актриса запостила в своем Instagram.

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Гермиона перепутала заклятие

Поклонники Эммы Уотсон, сыгравшей Гермиону в фильме о "Гарри Поттере", были поражены интересным выбором наряда и сразу начали троллить актрису. Кое-кто из фанатов сказал, что, возможно, Гермиона неправильно сказала магическое заклятие и теперь с платьем что-то не так.

Эмма Уотсон несколько недель назад разошлась с сыном миллиардера Брендоном Грином. С парнем звезда встречалась 18 месяцев. Брэндон был известен своей любовью к вечеринкам и романам с моделями. Теперь у актрисы новый бойфренд, бизнесмен Бренд Волес.

Ранее Дженнифер Лопез устроила яркую фотосессию для рекламы собственного алкогольного бренда. На снимках артистка позирует в желтом монокини и яркой косынке.

Лопез подвергли критике за то, что она начала алкогольный бизнес, хотя сама подчеркивает, что не употребляет алкоголь. Факт старта бизнеса связанного с алкоголем вызвал неоднозначные мнения среди поклонников звезды еще и из-за того, что ее муж, актер Бен Аффлек, в прошлом имел зависимость от алкоголя. Ранее Лопез рассказала, что алкоголь разрушает ее кожу и отказ от него секрет ее молодого вида.

Недавно актрису Эмму Уотсон заметили в Венеции на свидании с неизвестным мужчиной. Парочка воспользовалась услугами водного такси и вместе ужинала в ресторане.