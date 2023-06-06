Зірка Гаррі Поттера акторка Емма Вотсон закрутила новий роман: хто обранець

Британська акторка Емма Вотсон. Фото: Google

Нещодавно стало відомо, що британська акторка Емма Вотсон, яка відома за роллю Герміони у фільмах про Гаррі Поттера, розійшлась з бойфрендом,сином британського магната моди та мільярдера Філіпа Гріна, Брендон Гріном. З ним кінозірка зустрічалась півтора року. Тепер стало відомо, хто став новим обранцем 33-річної знаменитості.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Напередодні акторку помітили у Венеції (Італія) на побаченні з невідомим чоловіком. Парочка скористалась послугами водного таксі й разом повечеряли в ресторані.

Британські журналісти ідентифікували особу незнайомця. Ним виявився американський бізнесмен Раян Уолш.

"Еммі подобаються хлопці, рівень інтелекту яких відповідає її власному. Вона дуже розумна жінка і обирає розумних чоловіків. Зважаючи на все, Еммі подобається проводити з Раяном свій час", — повідомив інсайдер виданню.

Слід зазначити, що серед чоловіків зірки "Гаррі Поттера" також були технічний директор Вільям Найт та американський розробник Брендан Ірібе.

Емма Вотсон з новим бойфрендом. Фото: The Sun

Емма Вотсон з новим бойфрендом. Фото: The Sun

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Деніел Редкліфф, відомий за роллю Гаррі Поттера, вперше став батьком. Також ми розповідали, скільки британська письменниця Джоан Роулінг отримала за дозвіл телевізійникам зняти серіал про Гаррі Поттера.