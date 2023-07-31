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Ендрю Гарфілд зізнався, чи зіграє знову людину-павука

31 липня 2023 14:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ендрю Гарфілд зізнався, чи зіграє знову "Людину-павука"
Актор Ендрю Гарфілд. Фото: instagram.com/andrewgarfieldoffecialy/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Ендрю Гарфілд натякнув на імовірну участь у нових фільмах про людину-павука. Зараз за цю роль відповідальний Том Голланд.

Про це пише CBR.

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Безмежний потенціал

39-річний актор Ендрю Гарфілд зіграв Пітера Паркера у фільмах "Людина-павук", які вийшли на екрани в 2012 і 2014 роках. У новому інтерв’ю, Ендрю натякає на повернення до франшизи в тій чи іншій формі.

"Історія ніколи не закінчується. Незалежно від того, знімаємо ми це чи ні, десь у всесвіті відбувається історія. У цього персонажа та інших ітерацій є безмежний потенціал", — інтригує Гарфілд.

Нещодавно він зіграв епізодичну роль у одному з фільмів про людину-павука із Томом Холландом і Тобі Магуайром.

Ендрю не єдиний, хто говорив про повернення до ролі. В іншому інтерв'ю Тобі також зважив варіанти.

Нагадаємо, актор Том Круз представив нову частину франшизи "Місія нездійсненна".

Раніше актор Рассел Кроу після 40-річної кар'єри опинився на роздоріжжі. Зірка фільму "Гладіатор" вирішує, чи залишити йому кіноіндустрію.

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