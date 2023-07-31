Эндрю Гарфилд признался, сыграет ли снова "Человек-паук"

Актер Эндрю Гарфилд. Фото: instagram.com/andrew_garfield83/

Актер Эндрю Гарфилд намекнул на вероятное участие в новых фильмах о человеке-пауке. Сейчас за эту роль ответственен Том Холланд.

Об этом пишет CBR.

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Безграничный потенциал

39-летний актер Эндрю Гарфилд сыграл Питера Паркера в фильмах "Человек-паук", вышедших на экраны в 2012 и 2014 годах. В новом интервью Эндрю намекает на возвращение к франшизе в той или иной форме.

"История никогда не заканчивается. Независимо от того, снимаем мы это или нет, где-то во вселенной происходит история. У этого персонажа и других героев есть безграничный потенциал", — интригует Гарфилд.

Недавно он сыграл эпизодическую роль в одном из фильмов о человеке-пауке с Томом Холландом и Тоби Магуаером.

Эндрю не единственный, кто говорил о возвращении к роли. В другом интервью Тоби тоже взвесил варианты.

Напомним, актер Том Круз представил новую часть франшизы "Миссия невыполнима".

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