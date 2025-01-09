Дом Энтони Хопкинса в Лос-Анджелесе сгорел в пожаре - фото

Энтони Хопкинс потерял дом в Лос-Анджелесе из-за пожара
Британский актер Энтони Хопкис потерял свой дом в Pacific Palisades в результате масштабного пожара, охватившего Калифорнию. Огонь разрушил поместье актера за шесть миллионов долларов.
Об этом пишет Page Six.
Дом Энтони Хопкинса сгорел дотла
По информации журналистов, от дома обладателя "Оскара" осталась лишь груда обломков.
Гопкинс приобрел этот особняк в элитном районе Лос-Анджелеса три года назад за 6 миллионов долларов. В доме было четыре спальни и пять ванных комнат.
Пока что Хопкинс сам не комментировал произошедшую трагедию. По предварительной информации, актер и его близкие не пострадали.
Напомним, ранее Пэрис Хилтон показала свой особняк в Малибу, который уничтожил огонь.
Также в пожаре сгорел дом звезды "Сплетницы" и ее мужа.
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