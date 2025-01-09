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Энтони Хопкинс потерял дом в Лос-Анджелесе из-за пожара

9 января 2025 11:50
Мария Покровская - Редактор
Дом Энтони Хопкинса в Лос-Анджелесе сгорел в пожаре - фото
Энтони Хопкинс. Фото: instagram.com/anthonyhopkins
Мария Покровская - Редактор

Британский актер Энтони Хопкис потерял свой дом в Pacific Palisades в результате масштабного пожара, охватившего Калифорнию. Огонь разрушил поместье актера за шесть миллионов долларов.

Об этом пишет Page Six.

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По информации журналистов, от дома обладателя "Оскара" осталась лишь груда обломков.

Гопкинс приобрел этот особняк в элитном районе Лос-Анджелеса три года назад за 6 миллионов долларов. В доме было четыре спальни и пять ванных комнат.

Дом Энтони Хопкинса после пожара
Дом Энтони Хопкинса после пожара. Фото: Page Six

Пока что Хопкинс сам не комментировал произошедшую трагедию. По предварительной информации, актер и его близкие не пострадали.

Напомним, ранее Пэрис Хилтон показала свой особняк в Малибу, который уничтожил огонь.

Также в пожаре сгорел дом звезды "Сплетницы" и ее мужа.

стихийное бедствие пожар Голливуд зарубежные звезды Лос-Анджелес

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