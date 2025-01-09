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Розкішний будинок Періс Гілтон у Малібу згорів вщент — відео

9 січня 2025 10:45
Марія Покровська - Редактор
Пожежа у Каліфорнії знищила вщент будинок Періс Гілтон - відео
Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton
Марія Покровська - Редактор

Руйнівна пожежа у штаті Каліфорнія (США) не оминула будинок світської левиці та співачки Періс Гілтон. Розкішний маєток зірки у Малібу згорів вщент.

У своєму Instagram Періс звернулася до шанувальників та показала наслідки трагедії.

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Зірка зізналася, що їй важко описати словами ті почуття, які вона переживає. Періс та її чоловік Картер Руем у прямому ефірі бачили, як їхнє родинне гніздечко знищує пожежа. На щастя, подружжя та їхні діти — син Фенікс та донька Лондон — не постраждали.

"Сидіти з сім'єю, дивитися новини і бачити, як наш будинок в Малібу згорів дотла в прямому ефірі — це те, що ніхто і ніколи не повинен пережити. Цей будинок був місцем, де ми створили стільки дорогоцінних спогадів. Це місце, де Фенікс зробив свої перші кроки, і де ми мріяли побудувати спогади на все життя з Лондон. Не зважаючи на жахливу втрату, я вдячна за те, що моя сім'я і домашні улюбленці в безпеці", — написала знаменитість.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Періс та її команда "11:11 Media Impact Team" також допомагають постраждалим внаслідок пожежі та вже звернулися до благодійних і волонтерських організацій, аби надати необхідну допомогу.

"Моє серце і молитви звернені до кожної сім'ї, яка постраждала від цих пожеж. До всіх людей, які втратили свої домівки, свої спогади і своїх улюблених домашніх тварин. Моє серце болить за тих, хто все ще перебуває в небезпеці або оплакує більші втрати. Спустошення неможливо уявити. Знати, що так багато людей прокидаються сьогодні без місця, яке вони називали домом, справді розбиває серце.

 Відважні пожежники і рятувальники, які ризикують своїм життям, щоб захистити нас, — ви справжні герої. Я дуже вдячна за вашу мужність, відданість та неймовірні жертви, на які ви йдете заради порятунку життів та перемоги у цій неймовірній битві. Дякую вам від щирого серця", — звернулася до співвітчизників Періс.

Нагадаємо, що будинок у Малібу співачка та її чоловік придбали не так давно. Розкішний маєток на березі океану обійшовся парі у 8,4 млн доларів.

Будинок Періс Гілтон у Малібу
Будинок Періс Гілтон у Малібу. Фото: idesignarch.com

Нагадаємо, не лише Періс вже втратила свою нерухомість у Лос-Анджелесі. Згорів дотла будинок зірки "Пліткарки" Лейтон Містер та її чоловіка Адама Броуді.

Також ми писали, що переможниця "Холостяка" Олександра Шульгіна разом з родиною екстрено евакуювалася зі свого будинку.

пожежа Періс Хілтон закордонні зірки будинок Лос-Анджелес

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