Пожежа у Каліфорнії знищила вщент будинок Періс Гілтон - відео

Розкішний будинок Періс Гілтон у Малібу згорів вщент — відео
Руйнівна пожежа у штаті Каліфорнія (США) не оминула будинок світської левиці та співачки Періс Гілтон. Розкішний маєток зірки у Малібу згорів вщент.
У своєму Instagram Періс звернулася до шанувальників та показала наслідки трагедії.
Будинок Періс Гілтон знищила пожежа
Зірка зізналася, що їй важко описати словами ті почуття, які вона переживає. Періс та її чоловік Картер Руем у прямому ефірі бачили, як їхнє родинне гніздечко знищує пожежа. На щастя, подружжя та їхні діти — син Фенікс та донька Лондон — не постраждали.
"Сидіти з сім'єю, дивитися новини і бачити, як наш будинок в Малібу згорів дотла в прямому ефірі — це те, що ніхто і ніколи не повинен пережити. Цей будинок був місцем, де ми створили стільки дорогоцінних спогадів. Це місце, де Фенікс зробив свої перші кроки, і де ми мріяли побудувати спогади на все життя з Лондон. Не зважаючи на жахливу втрату, я вдячна за те, що моя сім'я і домашні улюбленці в безпеці", — написала знаменитість.
Періс та її команда "11:11 Media Impact Team" також допомагають постраждалим внаслідок пожежі та вже звернулися до благодійних і волонтерських організацій, аби надати необхідну допомогу.
"Моє серце і молитви звернені до кожної сім'ї, яка постраждала від цих пожеж. До всіх людей, які втратили свої домівки, свої спогади і своїх улюблених домашніх тварин. Моє серце болить за тих, хто все ще перебуває в небезпеці або оплакує більші втрати. Спустошення неможливо уявити. Знати, що так багато людей прокидаються сьогодні без місця, яке вони називали домом, справді розбиває серце.
Відважні пожежники і рятувальники, які ризикують своїм життям, щоб захистити нас, — ви справжні герої. Я дуже вдячна за вашу мужність, відданість та неймовірні жертви, на які ви йдете заради порятунку життів та перемоги у цій неймовірній битві. Дякую вам від щирого серця", — звернулася до співвітчизників Періс.
Нагадаємо, що будинок у Малібу співачка та її чоловік придбали не так давно. Розкішний маєток на березі океану обійшовся парі у 8,4 млн доларів.
Нагадаємо, не лише Періс вже втратила свою нерухомість у Лос-Анджелесі. Згорів дотла будинок зірки "Пліткарки" Лейтон Містер та її чоловіка Адама Броуді.
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