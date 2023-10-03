Епатажна дружина Каньє Веста виявилась донькою кримінального авторитета

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі. Фото: instagram.com/bianca.censori_official/

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі має цікаву біографію. Жінка виявилася дочкою кримінального авторитету.

Про це пише Daily Mail.

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Зв'язок з криміналом

Родина Ченсорі родом з Італії, але емігрувала до Австралії, де й народилася Б'янка. Батько Б'янки — 69-річний Елія "Лео" Цензорі — сидів у в'язниці за зберігання наркотиків та зброї, у 1990-х його також підозрювали у вбивстві, через що він погодився на поліцейську охорону. А дядько Б'янки, Еріс Цензорі, — гангстер, який відомий як Аль Капоне з Мельбурна.

Ще один її дядько, старший брат отця Едмондо, відомий як "Едді Капоне", також має низку судимостей, у тому числі за напад на співробітників поліції, крадіжки та погрози. Він був членом великого картелю в Мельбурні, який займався ігровими автоматами та продажем наркотиків.

Про причетність сім'ї до кримінального світу розповіла 1991 року колишня дружина Лео, Фей Глескотт, в інтерв'ю місцевому виданню. Глескотт розповіла, що знайшла десятки тисяч доларів, захованих довкола їхнього сімейного будинку у передмісті Мельбурна Альфінґтоні. Саме там зараз мешкає нинішня дружина Лео Олександра та мати Б'янки разом з іншими своїми дочками, Анджеліною та Алісією.

Сама Б'янка ніколи не говорила публічно про свою родину. За даними видання, Каньє Веста вже було представлено сім'ї своєї дружини під час спільного відпочинку.

Б'янка мала чудову освіту, але також проводила час на вечірках та дуже любила епатувати публіку: відверті образи вже тоді були у її арсеналі. Колишній однокласник описує Б'янку як товариську дівчину, яка "дружила з усіма". При цьому сім'ю Б'янку описують як дуже закриту.

Нагадаємо, скандальна дружина Каньє Веста у спідньому здійняла фурор серед натовпу.

Раніше дружина Каньє Веста розгнівала італійців своїми занадто відвертими виходами.