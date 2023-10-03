Эпатажная жена Канье Веста оказалась дочерью криминального авторитета

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: instagram.com/bianca.censori_official/

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори имеет интересную биографию. Женщина оказалась дочерью криминального авторитета.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Связь с криминалом

Семья Ченсори родом из Италии, но эмигрировала в Австралию, где и родилась Бьянка. Отец Бьянки — 69-летний Элия "Лео" Цензори — сидел в тюрьме за хранение наркотиков и оружия, в 1990-х его также подозревали в убийстве, из-за чего он согласился на полицейскую охрану. А дядя Бьянки, Эрис Цензори, — гангстер, известный как Аль Капоне из Мельбурна.

Еще один ее дядя, старший брат отца Эдмондо, известный как "Эдди Капоне", также имеет ряд судимостей, в том числе за нападение на сотрудников полиции, воровство и угрозы. Он был членом большого картеля в Мельбурне, занимавшегося игровыми автоматами и продажей наркотиков.

О причастности семьи к криминальному миру рассказала в 1991 году бывшая жена Лео, Фэй Глескотт, в интервью местному изданию. Глескотт рассказала, что нашла десятки тысяч долларов, спрятанных вокруг их семейного дома в пригороде Мельбурна Альфингтоне. Там сейчас живет нынешняя жена Лео Александра и мать Бьянки вместе с другими своими дочерями, Анджелиной и Алисией.

Сама Бьянка никогда не говорила публично о своей семье. По данным издания, Канье Вест уже был представлен семье своей жены во время совместного отдыха.

Бьянка имела отличное образование, но также проводила время на вечеринках и очень любила эпатировать публику: откровенные образы уже тогда были в ее арсенале. Бывший одноклассник описывает Бьянку как товарищескую девушку, которая "дружила со всеми". При этом семью Бьянки описывают как очень закрытую.

Напомним, скандальная супруга Канье Уэста в белье произвела фурор среди толпы.

Ранее супруга Канье Уэста разгневала итальянцев своими слишком откровенными выходами.