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Эпатажная супруга Канье Уэста оказалась дочерью криминального авторитета

3 октября 2023 10:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эпатажная жена Канье Веста оказалась дочерью криминального авторитета
Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: instagram.com/bianca.censori_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори имеет интересную биографию. Женщина оказалась дочерью криминального авторитета.

Об этом пишет Daily Mail.

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Семья Ченсори родом из Италии, но эмигрировала в Австралию, где и родилась Бьянка. Отец Бьянки — 69-летний Элия "Лео" Цензори — сидел в тюрьме за хранение наркотиков и оружия, в 1990-х его также подозревали в убийстве, из-за чего он согласился на полицейскую охрану. А дядя Бьянки, Эрис Цензори, — гангстер, известный как Аль Капоне из Мельбурна.

Еще один ее дядя, старший брат отца Эдмондо, известный как "Эдди Капоне", также имеет ряд судимостей, в том числе за нападение на сотрудников полиции, воровство и угрозы. Он был членом большого картеля в Мельбурне, занимавшегося игровыми автоматами и продажей наркотиков.

О причастности семьи к криминальному миру рассказала в 1991 году бывшая жена Лео, Фэй Глескотт, в интервью местному изданию. Глескотт рассказала, что нашла десятки тысяч долларов, спрятанных вокруг их семейного дома в пригороде Мельбурна Альфингтоне. Там сейчас живет нынешняя жена Лео Александра и мать Бьянки вместе с другими своими дочерями, Анджелиной и Алисией.

 

Сама Бьянка никогда не говорила публично о своей семье. По данным издания, Канье Вест уже был представлен семье своей жены во время совместного отдыха.

Бьянка имела отличное образование, но также проводила время на вечеринках и очень любила эпатировать публику: откровенные образы уже тогда были в ее арсенале. Бывший одноклассник описывает Бьянку как товарищескую девушку, которая "дружила со всеми". При этом семью Бьянки описывают как очень закрытую.

Напомним, скандальная супруга Канье Уэста в белье произвела фурор среди толпы.

Ранее супруга Канье Уэста разгневала итальянцев своими слишком откровенными выходами.

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