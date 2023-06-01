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Эшли Грэм показала, как восстанавливается после вечеринок Каннского кинофестиваля

1 июня 2023 15:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эшли Грэм показала, как восстанавливается после вечеринок Каннского кинофестиваля
Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Эшли Грэм вернулась домой после Каннского кинофестиваля. Звезда не могла дождаться встречи с семьей и любимыми косметическими процедурами.

Фото из родных стен модель поделилась в своем Instagram.

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В Каннах завершился легендарный кинофестиваль. Десятки звезд позировали на красной дорожке и развлекались во время громких вечеринок. Модель Эшли Грэм тоже поражала роскошными выходами на Лазурном побережье.

Дома в США Эшли встретила семья: муж и дети. Модель после динамичной недели отправилась на бьюти-процедуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

"Возвращаюсь к реальности", — подписала снимки модель.

Еще во время Каннского кинофестиваля Эшли Грэм расстроила фолловеров своим похудением. Звезда, гордо носящая титул plus-size,  поразила заметно меньшими формами, и получила немало критики от поклонников.

Кстати, этот кинофестиваль возмутил своих фанатов множеством моделей, блогеров, звезд реалити-шоу, Instagram инфлюэнсеров и далеких от кино личностей. Престижное событие, по мнению фанатов Каннского кинофестиваля, превратилось в шутку и цирк.

Напомним, Джорджина Родригез, Ирина Шейк, Изабель Гуллар, Алессандра Амбросио, Наоми Кэмпбелл, Хайди Клум и многие другие позировали на красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля.

Ранее Эшли Грэм удивила своих подписчиков в социальной сети неожиданным лайфхаком. Звезда призналась, что спит с заклеенным ртом.

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