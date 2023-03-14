Ешлі Грем прокоментувала скандальне та коротке інтерв'ю з Г'ю Грантом на премії "Оскар"

Ешлі Грем та Г'ю Грант

Цьогорічна церемонія премії "Оскар" обійшлась без суттєвих скандалів, якщо не вважати перемогу документалки про російського опозиціонера Олексія навального та ситуації Леді Гаги з папараці. Також, одним з найобговорюваніших моментів світського заходу стало інтерв’ю британського актора Г'ю Гранта, яке він дав американській моделі Ешлі Грем.

Красуня прокоментувала інцидент виданню TMZ.

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Ешлі ставила акторові стандартні запитання: за кого він вболіває, якого бренду в нього костюм. Грант відповідав дуже лаконічно, даючи Грем зрозуміти, що йому не дуже цікава розмова. Фінальним акордом стало запитання Ешлі про враження актора від зйомок у стрічці "Ножі наголо: Скляна цибуля". Г'ю закотив очі і відповів, що він з'явився у фільмі всього на кілька секунд. після чого Ешлі подякувала Гранта та припинила інтерв’ю.

У соцмережах одні користувачі звинуватили її у непрофесіоналізмі, інші вважають, що Г'ю вкрай надмірно себе поводився на премії. Ешлі не стала мовчати та дала фідбек стосовно цієї ситуації. Модель не засмутилася, що їхнє інтерв'ю стало вірусним.

"Моя мама вчила мене вбивати людей добротою", — сказала вона журналістам TMZ, зазначивши, що образи на актора не тримає і жодної ворожнечі вони не мають.

"Мені було дуже весело, але у мене дуже боліли ноги", — підсумувала Грем.

Нагадаємо, раніше ми писали, що церемоніальну резиденцію Президента України показали на премії "Оскар-2023". Також ми розповідали, що режисер та продюсер Олександр Роднянський пояснив, чому Володимиру Зеленському не дали виступити на премії "Оскар".