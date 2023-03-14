Эшли Грэм прокомментировала скандальное и короткое интервью с Хью Грантом на премии "Оскар"
Нынешняя церемония премии "Оскар" обошлась без существенных скандалов, если не считать победу документалки о российском оппозиционере Алексее Навальном и ситуации Леди Гаги с папарацци. Также одним из самых обсуждаемых моментов светского мероприятия стало интервью британского актера Хью Гранта, которое он дал американской модели Эшли Грэм.
Красавица прокомментировала инцидент изданию TMZ.
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Эшли задавала актеру стандартные вопросы: за кого он болеет, какого бренда у него костюм. Грант отвечал очень лаконично, давая Грэм понять, что ему не очень интересен разговор. Финальным аккордом стал вопрос Эшли о впечатлении актера от съемок в ленте "Ножи наголо: Стеклянный лук". Хью закатил глаза и ответил, что он явился в фильме всего на несколько секунд. После чего Эшли поблагодарила Гранта и прекратила интервью.
В соцсетях одни пользователи обвинили ее в не профессионализме, другие считают, что Хью крайне чрезмерно себя вел на премии. Эшли не стала молчать и дала фидбек по поводу этой ситуации. Модель не расстроилась, что их интервью стало вирусным.
"Моя мама учила меня убивать людей добротой", — сказала она журналистам TMZ, отметив, что обиды на актера не держит и никакой вражды они не имеют.
"Мне было очень весело, но у меня очень болели ноги", — подытожила Грэм.
Напомним, ранее мы писали, что церемониальную резиденцию Президента Украины показали на премии "Оскар-2023". Также мы рассказывали, что режиссер и продюсер Александр Роднянский объяснил, почему Владимиру Зеленскому не дали выступить на премии "Оскар".