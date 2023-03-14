Эшли Грэм прокомментировала скандальное и короткое интервью с Хью Грантом на премии "Оскар"

Эшли Грэм и Хью Грант

Нынешняя церемония премии "Оскар" обошлась без существенных скандалов, если не считать победу документалки о российском оппозиционере Алексее Навальном и ситуации Леди Гаги с папарацци. Также одним из самых обсуждаемых моментов светского мероприятия стало интервью британского актера Хью Гранта, которое он дал американской модели Эшли Грэм.

Красавица прокомментировала инцидент изданию TMZ.

Подробности

Эшли задавала актеру стандартные вопросы: за кого он болеет, какого бренда у него костюм. Грант отвечал очень лаконично, давая Грэм понять, что ему не очень интересен разговор. Финальным аккордом стал вопрос Эшли о впечатлении актера от съемок в ленте "Ножи наголо: Стеклянный лук". Хью закатил глаза и ответил, что он явился в фильме всего на несколько секунд. После чего Эшли поблагодарила Гранта и прекратила интервью.

В соцсетях одни пользователи обвинили ее в не профессионализме, другие считают, что Хью крайне чрезмерно себя вел на премии. Эшли не стала молчать и дала фидбек по поводу этой ситуации. Модель не расстроилась, что их интервью стало вирусным.

"Моя мама учила меня убивать людей добротой", — сказала она журналистам TMZ, отметив, что обиды на актера не держит и никакой вражды они не имеют.

"Мне было очень весело, но у меня очень болели ноги", — подытожила Грэм.

Напомним, ранее мы писали, что церемониальную резиденцию Президента Украины показали на премии "Оскар-2023". Также мы рассказывали, что режиссер и продюсер Александр Роднянский объяснил, почему Владимиру Зеленскому не дали выступить на премии "Оскар".