Ешлі Грем відірвалась з чоловіком на концерті Бейонсе

Модель Ешлі Грем з чоловіком. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Ешлі Грем вирушила у відпустку з чоловіком. Модель поніжилась на яхті та повеселилась на концерті співачки Бейонсе.

Про це Ешлі розповіла на своїй сторінці у Instagram.

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На відео, яке виклала в Мережу модель, вона співає хіти Бейонсе разом з чоловіком та позує на фото а-ля діва у вузькій сукні.

Тур Бейонсе "Ренесанс" дивує прихильників співачки сюрпризами. На сцені з зіркою виступає її донька Блу Айві, а костюми та інсталяції вражають. Також артистка виступає у сріблястому капелюсі-канотьє від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Ешлі та її чоловік Джастін виховують трьох малюків. Нещодавно модель зізналася, що більше з чоловіком не планують поповнення. Джастін зробив вазектомію.

У 2022 році Ешлі Грем пережила викидень. Після цього зірці вдалося знову стати мамою, але вона ледь не померла під час пологів. Все це, за словами моделі, змінило її ставлення до власного тіла.

"Мої пологи тривали більше трьох годин, все було добре, а потім мені різко стало погано і я втратила свідомість. Все що я пам'ятаю, хтось доторкнувся до моєї щоки, мій чоловік взяв мене за руку та почав молитися. Потім мені зробили укол. Я подивилась на кімнату і побачила всюди кров, — ділиться модель і додає, що збиралася повернутися до роботи через 8 тижнів після народження дітей, — я не могла довго ходити нормально, не займалася спортом. Мене трусило, почувалася сама не своя. Я дивилась на себе у дзеркало і мені здавалося, що я досі вагітна".

Нагадаємо, модель plus-size Ешлі Грем вразила шанувальників черговою спокусливою фотосесією. Зірка зібрала сотні компліментів, позуючи у купальнику на балконі.

Раніше Ешлі Грем здивувала своїх підписників у соціальній мережі несподіваним лайфхаком. Зірка зізналася, що спить із заклеєним ротом.