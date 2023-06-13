Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Эшли Грэм оторвалась с мужем на концерте Бейонсе arrow

Эшли Грэм оторвалась с мужем на концерте Бейонсе

13 июня 2023 17:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эшли Грэм оторвалась с мужем на концерте Бейонсе
Эшли Грэм с супругом. Фото: instagram.com/ashleygraham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Эшли Грэм отправилась в отпуск с мужем. Модель понежилась на яхте и повеселилась на концерте певицы Бейонсе.

Об этом Эшли рассказала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Свидание на концерте

На видео, выложенном в Сеть моделью, она поет хиты Бейонсе вместе с мужем и позирует на фото а-ля дива в узком платье.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

Тур Бейонсе "Ренессанс" удивляет поклонников певицы сюрпризами. На сцене со звездой выступает ее дочь Блу Айви, а костюмы и постановки впечатляют. Также артистка выступает в серебристой шляпе-канотье от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Эшли и ее муж Джастин воспитывают троих малышей. Недавно модель призналась, что больше с мужем не планируют пополнение. Джастин сделал вазэктомию.

В 2022 году Эшли Грэм пережила выкидыш. После этого звезде удалось снова стать мамой, но она чуть не умерла во время родов. Все это, по словам модели, изменило ее отношение к собственному телу.

"Мои роды продолжались больше трех часов, все было хорошо, а потом мне резко стало плохо и я потеряла сознание. Все что я помню, кто-то прикоснулся к моей щеке, мой муж взял меня за руку и начал молиться. Потом мне сделали укол. Я посмотрела на комнату и увидела повсюду кровь, — делится модель и добавляет, что собиралась вернуться к работе через 8 недель после рождения детей, — я не могла долго ходить нормально, не занималась спортом. Меня трясло, чувствовала себя сама не своя. Я смотрела на себя в зеркало и мне казалось, что я до сих пор беременна".

Напомним, модель plus-size Эшли Грэм поразила поклонников очередной соблазнительной фотосессией. Звезда собрала сотни комплиментов, позируя в купальнике на балконе.

Ранее Эшли Грэм удивила своих подписчиков в социальной сети неожиданным лайфхаком. Звезда призналась, что спит с заклеенным ртом.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас