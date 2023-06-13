Эшли Грэм оторвалась с мужем на концерте Бейонсе

Эшли Грэм с супругом. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Эшли Грэм отправилась в отпуск с мужем. Модель понежилась на яхте и повеселилась на концерте певицы Бейонсе.

Об этом Эшли рассказала на своей странице в Instagram.

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Свидание на концерте

На видео, выложенном в Сеть моделью, она поет хиты Бейонсе вместе с мужем и позирует на фото а-ля дива в узком платье.

Тур Бейонсе "Ренессанс" удивляет поклонников певицы сюрпризами. На сцене со звездой выступает ее дочь Блу Айви, а костюмы и постановки впечатляют. Также артистка выступает в серебристой шляпе-канотье от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Эшли и ее муж Джастин воспитывают троих малышей. Недавно модель призналась, что больше с мужем не планируют пополнение. Джастин сделал вазэктомию.

В 2022 году Эшли Грэм пережила выкидыш. После этого звезде удалось снова стать мамой, но она чуть не умерла во время родов. Все это, по словам модели, изменило ее отношение к собственному телу.

"Мои роды продолжались больше трех часов, все было хорошо, а потом мне резко стало плохо и я потеряла сознание. Все что я помню, кто-то прикоснулся к моей щеке, мой муж взял меня за руку и начал молиться. Потом мне сделали укол. Я посмотрела на комнату и увидела повсюду кровь, — делится модель и добавляет, что собиралась вернуться к работе через 8 недель после рождения детей, — я не могла долго ходить нормально, не занималась спортом. Меня трясло, чувствовала себя сама не своя. Я смотрела на себя в зеркало и мне казалось, что я до сих пор беременна".

Напомним, модель plus-size Эшли Грэм поразила поклонников очередной соблазнительной фотосессией. Звезда собрала сотни комплиментов, позируя в купальнике на балконе.

Ранее Эшли Грэм удивила своих подписчиков в социальной сети неожиданным лайфхаком. Звезда призналась, что спит с заклеенным ртом.