Ешлі Грем засвітила пишні форми під водоспадом для фотосесії Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем з'явилася на обкладинці вересневого номера Vogue Germany. 35-річна модель позувала для видання під час фотосесії на природі в яскравому вбранні.

Про це пише Vogue.

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Під час фотосесії Грем приміряла фіолетову сукню з паєтками та кілька варіантів відвертого вбрання. У своєму інтерв'ю вона розповіла про те, як її ганьбили за форми, коли вона почала працювати моделлю в підлітковому віці.

Грем почала своє інтерв’ю з розповіді про дискримінацію, яку вона зазнала через свій розмір в індустрії моди.

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

"Один із перших фотографів, з якими я працювала, сказав моїй матері: "Якби Ешлі схудла й змінила розмір 12 на 6, вона могла б працювати весь час". Мені тоді було 12 років. Я можу уявити, як молоді дівчата ставляться до соціальних мереж сьогодні", — поділилася зірка.

Ешлі заявила, що її завжди влаштовували її розміри, особливо в молоді роки.

"Я вже усвідомлювала, що мої стегна труться одне об одне, що мій жир на животі випирає над моїми джинсами, що мої руки більші, ніж у моїх подруг", — сказала вона.

Грем також розповіла, як вона навчилася любити свою фігуру після того, як стала матір’ю трьох дітей.

"Я не хочу брехати собі і говорити: "Після трьох дітей ти виглядаєш так чудово!". Але я можу прийняти і полюбити своє тіло і подякувати йому за народження трьох здорових дітей", — сказала вона.

Нагадаємо, схудла Крістіна Агілера похизувалась стрункими ніжками у мікроспідниці.

Раніше модель plus-size Ешлі Грем показала, чим закінчився її похід на прем'єру "Барбі".