Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ешлі Грем засвітила пишні форми під водоспадом для фотосесії Vogue arrow

Ешлі Грем засвітила пишні форми під водоспадом для фотосесії Vogue

26 серпня 2023 14:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ешлі Грем засвітила пишні форми під водоспадом для фотосесії Vogue
Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Ешлі Грем з'явилася на обкладинці вересневого номера Vogue Germany. 35-річна модель позувала для видання під час фотосесії на природі в яскравому вбранні.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Розкішна Грем у модній фотосесії

Під час фотосесії Грем приміряла фіолетову сукню з паєтками та кілька варіантів відвертого вбрання. У своєму інтерв'ю вона розповіла про те, як її ганьбили за форми, коли вона почала працювати моделлю в підлітковому віці.
Грем почала своє інтерв’ю з розповіді про дискримінацію, яку вона зазнала через свій розмір в індустрії моди.

 

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

"Один із перших фотографів, з якими я працювала, сказав моїй матері: "Якби Ешлі схудла й змінила розмір 12 на 6, вона могла б працювати весь час". Мені тоді було 12 років. Я можу уявити, як молоді дівчата ставляться до соціальних мереж сьогодні", — поділилася зірка.

Ешлі заявила, що її завжди влаштовували її розміри, особливо в молоді роки.

"Я вже усвідомлювала, що мої стегна труться одне об одне, що мій жир на животі випирає над моїми джинсами, що мої руки більші, ніж у моїх подруг", — сказала вона.

 

Грем також розповіла, як вона навчилася любити свою фігуру після того, як стала матір’ю трьох дітей.

"Я не хочу брехати собі і говорити: "Після трьох дітей ти виглядаєш так чудово!". Але я можу прийняти і полюбити своє тіло і подякувати йому за народження трьох здорових дітей", — сказала вона.

Нагадаємо, схудла Крістіна Агілера похизувалась стрункими ніжками у мікроспідниці.

Раніше модель plus-size Ешлі Грем показала, чим закінчився її похід на прем'єру "Барбі".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз