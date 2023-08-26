Эшли Грэм зажгла пышные формы под водопадом для фотосессии Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм появилась на обложке сентябрьского номера Vogue Germany. 35-летняя модель позировала для издания во время фотосессии на природе в ярких нарядах.

Об этом пишет Vogue.

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Во время фотосессии Грэм примеряла фиолетовое платье с пайетками и несколько вариантов откровенных нарядов. В своем интервью она рассказала о том, как ее критиковал за формы, когда она начала работать моделью в подростковом возрасте. Грэм начала свое интервью с рассказа о дискриминации, которую она испытала из-за своего размера в индустрии моды.

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

"Один из первых фотографов, с которыми я работала, сказал моей матери: "Если бы Эшли похудела и изменила размер 12 на 6, она могла бы работать все время. Мне тогда было 12 лет. Я могу представить, как молодые девушки относятся к социальным сетям сегодня", — поделилась звезда.

Эшли заявила, что ее всегда устраивали ее размеры, особенно в молодые годы.

"Я уже осознавала, что мои бедра трутся друг о друга, что мой жир на животе выпирает над моими джинсами, что мои руки больше, чем у моих подруг", — сказала она.

Грэм также рассказала, как она научилась любить свою фигуру после того, как стала матерью троих детей.

"Я не хочу врать себе и говорить: "После троих детей ты выглядишь так здорово!". Но я могу принять и полюбить свое тело и поблагодарить его за рождение троих здоровых детей", — сказала она.

Напомним, похудевшая Кристина Агилера похвасталась стройными ножками в микроюбке.

Ранее модель plus-size Эшли Грэм показала, чем кончился ее поход на премьеру "Барби".