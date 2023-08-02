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Схудла Крістіна Агілера похизувалась стрункими ніжками у мікроспідниці

2 серпня 2023 12:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Схудла Крістіна Агілера похизувалась стрункими ніжками у мікроспідниці
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Крістіна Агілера продемонструвала своє вражаюче відчуття моди в блискучій рожевій міні-спідниці, схожій на культову сумку Hermès Birkin. Не оминули увагою прихильники співачки і її струнку фігуру.

Фото Агілера опублікувала в Instagram.

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Крістіна Агілера порадувала своїх 9,1 мільйона підписників знімком, а на якому позує у короткій спідниці і демонструє розкішну фізичну форму. Співачка додала відеокліпи з модних показів. 

Сумки Birkin є одними з найбільш затребуваних предметів моди, і багато артистів згадують дизайнерську сумку в популярній музиці.

Покійна Джейн Біркін була джерелом натхнення для культового аксесуару.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

Фанати відзначили струнку талію зірки, а дехто навіть звинуватив її у зловживанні медичним препаратом задля схуднення. Крістіна не перша, кого підозрюють у вживанні препарату. Серед інших зірок сестри Кардаш’ян, модель Ешлі Грем та інші помітно схудлі останнім часом селебріті. Ширяться чутки, що у Голлівуді набув популярності медичний препарат, який допомагає позбутися зайвої ваги.

Спеціальний препарат вартістю 900 доларів за дозу, за чутками, допоміг багатьом досягти ідеальної фізичної форми. Медикамент зазвичай використовують у лікуванні діабету, він значно знижують апетит, вводяться у руки, стегна та живіт.

Раніше зірку серіалу "Божевільні" запідозрили у схудненні завдяки медичним препаратам.

Нагадаємо, Джессіка Сімпсон відповіла на чутки, що схудла на 45 кілограмів завдяки препаратам.

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