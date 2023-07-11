Модель plus-size Ешлі Грем показала, чим закінчився її похід на прем'єру "Барбі"
Модель Ешлі Грем завітала на світову прем’єру стрічки про ляльку Барбі. Зірка здивувала прихильників неочікуваним фіналом вечора.
Фото модель виклала на своїй сторінці у Instagram.
Бургери в ліжку
Ешлі Грем сяяла на червоній доріжці довгоочікуваної прем'єри картини про ляльку Барбі. Зірка вбралася у прозору сукню з осінньої колекції Nina Ricci. Доповнила образ прикрасами від Chopard та босоніжками Manolo Blahnik. Після гучного заходу красуня не втрималася та заїхала до ресторану швидкого харчування. Бургери, картопля та колла у ліжку стали смачним завершенням гламурного вечора.
Ешлі Грем активно підтримує бодіпозитив. Зірка багато займається спортом, про що свідчать її фото у соцмережі. Часом Ешлі дозволяє собі і калорійну вечерю. Так модель показала, як вечеряє пастою після червоної доріжки на Канському кінофестивалі.
Грем розпочала модельну кар'єру у 12 років. Сьогодні у портфоліо Ешлі фотосесії для Vogue, Elle, Glamour та Harper’s Bazaar. У 2016 році вона прикрасила обкладинку Sports Illustrated Swimsuit Issue, як перша модель plus-size.
Нагадаємо, акторка, зірка серіалу "Божевільні" Крістіна Хендрікс вразила феноменальним схудненням. Фанати знаменитості переконані, не обійшлося без медичних препаратів.
Раніше Ешлі Грем вирушила у відпустку з чоловіком. Модель поніжилась на яхті та повеселилась на концерті співачки Бейонсе.