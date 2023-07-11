Модель plus-size Ешлі Грем показала, чим закінчився її похід на прем'єру "Барбі"

Модель plus-size Ешлі Грем. Фото: Reuters

Модель Ешлі Грем завітала на світову прем’єру стрічки про ляльку Барбі. Зірка здивувала прихильників неочікуваним фіналом вечора.

Фото модель виклала на своїй сторінці у Instagram.

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Бургери в ліжку

Ешлі Грем сяяла на червоній доріжці довгоочікуваної прем'єри картини про ляльку Барбі. Зірка вбралася у прозору сукню з осінньої колекції Nina Ricci. Доповнила образ прикрасами від Chopard та босоніжками Manolo Blahnik. Після гучного заходу красуня не втрималася та заїхала до ресторану швидкого харчування. Бургери, картопля та колла у ліжку стали смачним завершенням гламурного вечора.

Ешлі Грем активно підтримує бодіпозитив. Зірка багато займається спортом, про що свідчать її фото у соцмережі. Часом Ешлі дозволяє собі і калорійну вечерю. Так модель показала, як вечеряє пастою після червоної доріжки на Канському кінофестивалі.

Грем розпочала модельну кар'єру у 12 років. Сьогодні у портфоліо Ешлі фотосесії для Vogue, Elle, Glamour та Harper’s Bazaar. У 2016 році вона прикрасила обкладинку Sports Illustrated Swimsuit Issue, як перша модель plus-size.

Нагадаємо, акторка, зірка серіалу "Божевільні" Крістіна Хендрікс вразила феноменальним схудненням. Фанати знаменитості переконані, не обійшлося без медичних препаратів.

Раніше Ешлі Грем вирушила у відпустку з чоловіком. Модель поніжилась на яхті та повеселилась на концерті співачки Бейонсе.