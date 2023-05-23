Эшли Грэм призналась, что спит с заклеенным ртом

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм удивила своих подписчиков в социальной сети неожиданным лайфхаком. Звезда призналась, что спит с заклеенным ртом.

В доказательство этого знаменитость запостила фото на своей странице в Instagram.

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Эшли Грэм сейчас вместе с другими звездами весело проводит время на Каннском кинофестивале. Модель вечером гуляет по красной дорожке, а на ночь заклеивает себе рот.

Модель Эшли Грэм

"Начала заклеивать рот на ночь и никогда не спала так хорошо, и даже не чувствовала себя настолько хорошо, когда просыпаюсь. Не критикуйте, пока не попробуете" , — подписала фото, на котором спит с липкой лентой на губах Эшли.

Модель plus-size Эшли Грэм недавно возглавила рейтинг самых сексуальных женщин мира.

Звезда начала модельную карьеру в 12 лет. Сегодня в портфолио Эшли фотосессии для Vogue, Elle, Glamour и Harper's Bazaar. В 2016 году она украсила обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue как первая модель plus-size.

Напомним, французская супермодель Синди Бруна появилась на кинофестивале в Каннах в шляпе от известного украинского дизайнера. Звезда эффектно позировала перед фотографами в аксессуаре от Ruslan Baginskiy.

Ранее стало известно, что украинка Евгения Гордиенко поразила роскошным выхододом на красной дорожке Каннского фестиваля. Образ получился довольно смелым.