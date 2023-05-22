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Бывшая Канье Васта шокировала откровенным образом в Каннах

22 мая 2023 19:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джулия Фокс: бывшая Канье Васта шокировала откровенным выходом в Каннах
Модель Джулия Фокс. Фото: instagram.com/juliafox
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бывшая подружка Канье Уэста, Джулия Фокс, поразила эпатажным нарядом во время одного из мероприятий Каннского кинофестиваля. Женщина еще раз доказала свою страсть к смелым костюмам.

Фото с вечеринки Фокс поделилась в своих Instagram Stories.

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На красной дорожке модель появилась в пышной юбке и прозрачном топе, едва прикрывающем ее интимные места. Дополнила образ украшениями и ярким макияжем.

Пример для подражания

Фокс не только любит эксцентричную одежду, но и делает неоднозначные заявления. Так, бывшая Канье Уєста называла себя "высококлассным белым мусором".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ранее модель признавалась, что делала липосакцию и ботокс.

Также Джулия осудила ежегодный Met Gala за утрату им уникальности.

"Раньше он был о моде, а теперь о политике, привилегиях, кто твои родители, и как много денег ты зарабатываешь, — говорит модель и добавляет, что хочет быть примером для подражания, — маленькие мальчики и девочки будут смотреть на меня и им не будет стыдно. Мода и искусство — это о видении".

Фокс хочет создать альтернативное мероприятие вместе с друзьями и дизайнерами, чтобы помогать людям с физическими особенностями и одиноким матерям.

Напомним, актриса Дженнифер Лоуренс удивила очередным смелым выходом в Каннах. В этот раз звезда выбрала комфорт вместо гламура. Актриса вышла на красную дорожку в шлепанцах.

Ранее супруга экс-президента Николя Саркози Карла Бруни в гламурном наряде Celine произвела фурор. Модель подчеркнула стройные ноги юбкой мини, а также продемонстрировала роскошный гарнитур драгоценных украшений.

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