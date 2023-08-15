Эшли Олсен впервые стала мамой

Актриса и дизайнер Эшли Олсен с мужем. Фото: instagram.com/ashleyolsens/

Актриса и дизайнер Эшли Олсен в начале этого года тайно родила мальчика от мужа Луиса Айснера. 37-летняя звезда, вышедшая замуж за 33-летнего Айснера в декабре, родила сына Отто "несколько месяцев назад" в Нью-Йорке.

Об этом сообщает TMZ.

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Пара поженилась во время тайной церемонии, которая состоялась в частной резиденции Bel-Air 28 декабря.

Источники утверждают, что свадьба была скромной, "в общей сложности на ней было около 50 человек", и она продолжалась до поздней ночи.

Пара находилась в романтических отношениях с конца 2017 года и, по слухам, в 2019 году обручилась. Эшли и Луи редко рассказывают о своих отношениях и почти не фотографируются вместе.

Пара дебютировала на красной дорожке в сентябре 2021 года после четырех лет вместе.

Прошлой весной Эшли вызвала слухи о замужестве, когда ее заметили с золотым кольцом на безымянном пальце. Влюбленные познакомились через общих друзей в средней школе в Лос-Анджелесе и дружили почти пять лет, прежде чем перевести отношения на другой уровень.

Луис — художник, чья мать Лиза Айснер – известный модный фотограф и дизайнер звездных украшений. Его отец когда-то был президентом кинокомпании Geffen.

До того, как влюбиться в Луиса, у Эшли были долгие отношения и несколько интрижек с известными мужчинами.

Ее первый настоящий роман начался в 2001 году, когда она влюбилась в Мэтта Каплана, который был звездой футбола в Колумбийском университете. После того, в 2004 году Эшли недолго встречалась с лауреатом премии "Оскар" Джаредом Лето, ресторатором Скоттом Сартиано, велосипедистом Лэнсом Армстронгом и дизайнером одежды Грегом Чейтом. В 2008 году Эшли снова обрела любовь со звездой "Национальных сокровищ" Джастином Бартой.

Ходили слухи, что они с актером, которому сейчас 44 года, были обручены в 2011 году.

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