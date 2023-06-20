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Фанат, який ледь не залишив співачку без ока, розкрив причину скандального вчинку

20 червня 2023 14:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Фанат, який ледь не залишив співачку без ока, розкрив причину скандального вчинку
Співачка Bebe Rexha. Фото: instagram.com/beberexha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Bebe Rexha ледь не залишилась без ока під час свого концерту. Фанат кинув у неї мобільний телефон і влучив в обличчя.

Прихильник розповів поліції про власні мотиви скоєного, про це пише Daily Mail.

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Номінантка премії Grammy Bebe Rexha під час виступу у Нью-Йорку постраждала від нападу глядача. Артистка вийшла на сцену, коли фанат кинув у неї мобільний телефон. Зірка схопилася за обличчя та впала на підлогу.

"Я намагався переконатися, чи зможу влучити у неї телефоном, адже це смішно", — прокоментував свій вчинок чоловік.

 

Артистці після нападу надали допомогу та наклали шви. Охорона затримала зловмисника та доправила до місцевого поліцейського відділка.

"Слідство встановило, що 27-річний чоловік навмисно кинув мобільний телефон у 33-річну співачку, яка була на сцені. Особа затримана. Постраждалу доправили до лікарні у стабільному стані", — говорить представник поліції Нью-Йорка.

Нагадаємо, співачка Тайлор Свіфт налякала прихильників під час концерту. Зірка випадково проковтнула комаху.

Співачка Бейонсе під час свого концерту подарувала прихильнику коштовний аксесуар. Зірка кинула у натовп глядачів окуляри вартістю у 53 тисячі доларів.

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