Фанат, який ледь не залишив співачку без ока, розкрив причину скандального вчинку

Співачка Bebe Rexha. Фото: instagram.com/beberexha/

Співачка Bebe Rexha ледь не залишилась без ока під час свого концерту. Фанат кинув у неї мобільний телефон і влучив в обличчя.

Прихильник розповів поліції про власні мотиви скоєного, про це пише Daily Mail.

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Номінантка премії Grammy Bebe Rexha під час виступу у Нью-Йорку постраждала від нападу глядача. Артистка вийшла на сцену, коли фанат кинув у неї мобільний телефон. Зірка схопилася за обличчя та впала на підлогу.

"Я намагався переконатися, чи зможу влучити у неї телефоном, адже це смішно", — прокоментував свій вчинок чоловік.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu — Ross (@RossBernaud) June 19, 2023

Артистці після нападу надали допомогу та наклали шви. Охорона затримала зловмисника та доправила до місцевого поліцейського відділка.

"Слідство встановило, що 27-річний чоловік навмисно кинув мобільний телефон у 33-річну співачку, яка була на сцені. Особа затримана. Постраждалу доправили до лікарні у стабільному стані", — говорить представник поліції Нью-Йорка.

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