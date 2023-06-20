Фанат, едва не оставивший певицу без глаза, раскрыл причину скандального поступка

Певица Bebe Rexha. Фото: instagram.com/beberexha/

Певица Bebe Rexha чуть не осталась без глаза во время концерта. Фанат бросил в нее мобильный телефон и попал в лицо.

Поклонник рассказал полиции о собственных мотивах содеянного, об этом пишет Daily Mail.

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Номинантка премии Grammy Bebe Rexha во время выступления в Нью-Йорке пострадала от нападения поклонника. Артистка вышла на сцену, когда фанат бросил в нее мобильный телефон. Звезда схватилась за лицо и упала на пол.

"Я пытался убедиться, смогу ли попасть в нее по телефону, ведь это смешно" , — прокомментировал свой поступок мужчина.

Absolutely great show ruined by fan throwing their phone @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) 19 Jun, 2023

Это Bebe Rexha being rshed of concert venue here in NYC po someone threw fucking phone and hit her face as she was leaving the tage. Были все, что попали в хорошую пору и когда был человек, мы были все blast, I mean whold even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu — Ross (@RossBernaud) 19 июня 2023

Артистке после нападения оказали помощь и наложили швы. Охрана задержала злоумышленника и доставила в местный полицейский участок.

"Следствие установило, что 27-летний мужчина намеренно бросил мобильный телефон в 33-летнюю певицу, которая была на сцене. Личность задержана. Пострадавшую доставили в больницу в стабильном состоянии", — говорит представитель полиции Нью-Йорка.

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