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Фанат, едва не оставивший певицу без глаза, раскрыл причину скандального поступка

20 июня 2023 14:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Фанат, едва не оставивший певицу без глаза, раскрыл причину скандального поступка
Певица Bebe Rexha. Фото: instagram.com/beberexha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Bebe Rexha чуть не осталась без глаза во время концерта. Фанат бросил в нее мобильный телефон и попал в лицо.

Поклонник рассказал полиции о собственных мотивах содеянного, об этом пишет Daily Mail.

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Номинантка премии Grammy Bebe Rexha во время выступления в Нью-Йорке пострадала от нападения поклонника. Артистка вышла на сцену, когда фанат бросил в нее мобильный телефон. Звезда схватилась за лицо и упала на пол.

"Я пытался убедиться, смогу ли попасть в нее по телефону, ведь это смешно" , — прокомментировал свой поступок мужчина.

 

Артистке после нападения оказали помощь и наложили швы. Охрана задержала злоумышленника и доставила в местный полицейский участок.

"Следствие установило, что 27-летний мужчина намеренно бросил мобильный телефон в 33-летнюю певицу, которая была на сцене. Личность задержана. Пострадавшую доставили в больницу в стабильном состоянии", — говорит представитель полиции Нью-Йорка.

Напомним, певица Тайлор Свифт испугала поклонников во время концерта. Звезда случайно проглотила насекомое.

Певица Бейонсе во время своего концерта подарила поклоннику ценный аксессуар. Звезда бросила в толпу зрителей очки стоимостью 53 тысячи долларов.

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