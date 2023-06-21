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Фанат ледь не покалічив відому співачку на сцені

21 червня 2023 18:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Фанат ледь не покалічив відому співачку на сцені
Співачка Ava Max. Фото: twitter.com/AvaMax
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Слідом за номінанткою премії Grammy співачкою Bebe Rexha, від прихильника постраждала інша зірка. Виконавицю Ava Max вдарив по обличчю невідомий чоловіка посеред концерту.

Зірка прокоментувала ситуацію у своєму Twitter.

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Під час виступу у Лос-Анджелесі до Ava Max підбіг невідомий чоловік і вдарив її по обличчю. Зірка схопилася за око, але продовжила танцювати. Секьюріті швидко нейтралізували порушника і вивели зі сцени.

"Він вдарив так сильно, наче подряпав око зсередини", - прокоментувала артистка інцидент.

Пізніше зірка запостила фото, на якому сидить у гримерній з холодною пляшкою біля ока.

 

Артистка після нападу. Фото: twitter.com/SourceAvaMax

Нагадаємо, співачка Bebe Rexha під час виступу у Нью-Йорку постраждала від нападу глядача. Артистка вийшла на сцену, коли фанат кинув у неї мобільний телефон. Зірка схопилася за обличчя та впала на підлогу.

Раніше співачка Тайлор Свіфт налякала прихильників під час концерту. Зірка випадково проковтнула комаху.

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