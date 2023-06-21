Фанат ледь не покалічив відому співачку на сцені
Слідом за номінанткою премії Grammy співачкою Bebe Rexha, від прихильника постраждала інша зірка. Виконавицю Ava Max вдарив по обличчю невідомий чоловіка посеред концерту.
Зірка прокоментувала ситуацію у своєму Twitter.
Ледь не залишилась без ока
Під час виступу у Лос-Анджелесі до Ava Max підбіг невідомий чоловік і вдарив її по обличчю. Зірка схопилася за око, але продовжила танцювати. Секьюріті швидко нейтралізували порушника і вивели зі сцени.
Someone jumped on stage at the end of tonight’s show in Los Angeles.— Ava Max Source (@SourceAvaMax) June 21, 2023
This is a reminder that this behavior is unacceptable. Sending all our love to Ava and her crew. pic.twitter.com/Rs0IFSn2Xp
"Він вдарив так сильно, наче подряпав око зсередини", - прокоментувала артистка інцидент.
Пізніше зірка запостила фото, на якому сидить у гримерній з холодною пляшкою біля ока.
Нагадаємо, співачка Bebe Rexha під час виступу у Нью-Йорку постраждала від нападу глядача. Артистка вийшла на сцену, коли фанат кинув у неї мобільний телефон. Зірка схопилася за обличчя та впала на підлогу.
Раніше співачка Тайлор Свіфт налякала прихильників під час концерту. Зірка випадково проковтнула комаху.