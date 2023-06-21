Фанат чуть не покалечил известную певицу на сцене

Певица Ava Max. Фото: twitter.com/AvaMax

Вслед за номинанткой премии Grammy певицей Bebe Rexha, от поклонника пострадала другая звезда. Исполнительницу Ava Max ударил по лицу неизвестного мужчины посреди концерта.

Звезда прокомментировала ситуацию в своем Twitter.

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Едва не осталась без глаза

Во время выступления в Лос-Анджелесе к Ava Max подбежал неизвестный мужчина и ударил ее по лицу. Звезда схватилась за глаз, но продолжила танцевать. Секьюрити быстро нейтрализовали нарушителя и вывели со сцены.

Немного шлепано на берегу на конце тонны в Лос-Анджелесе.



Это reminder that behavior is unacceptable. Посещая все наше удовольствие к Ава и ее пытки. pic.twitter.com/Rs0IFSn2Xp — Ava Max Source (@SourceAvaMax) Июнь 21, 2023

"Он ударил так сильно, словно оцарапал глаз изнутри", — прокомментировала артистка инцидент.

Позже звезда запостила фото, на котором сидит в гримерной с холодной бутылкой у глаза.

Артистка в гримеркепосле нападения. Фото: twitter.com/SourceAvaMax

Напомним, певица Bebe Rexha во время выступления в Нью-Йорке пострадала от нападения зрителя. Артистка вышла на сцену, когда фанат бросил в нее мобильный телефон. Звезда схватилась за лицо и упала на пол.

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