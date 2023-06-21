Фанат чуть не покалечил известную певицу на сцене
Вслед за номинанткой премии Grammy певицей Bebe Rexha, от поклонника пострадала другая звезда. Исполнительницу Ava Max ударил по лицу неизвестного мужчины посреди концерта.
Звезда прокомментировала ситуацию в своем Twitter.
Едва не осталась без глаза
Во время выступления в Лос-Анджелесе к Ava Max подбежал неизвестный мужчина и ударил ее по лицу. Звезда схватилась за глаз, но продолжила танцевать. Секьюрити быстро нейтрализовали нарушителя и вывели со сцены.
Немного шлепано на берегу на конце тонны в Лос-Анджелесе.— Ava Max Source (@SourceAvaMax) Июнь 21, 2023
Это reminder that behavior is unacceptable. Посещая все наше удовольствие к Ава и ее пытки. pic.twitter.com/Rs0IFSn2Xp
"Он ударил так сильно, словно оцарапал глаз изнутри", — прокомментировала артистка инцидент.
Позже звезда запостила фото, на котором сидит в гримерной с холодной бутылкой у глаза.
Напомним, певица Bebe Rexha во время выступления в Нью-Йорке пострадала от нападения зрителя. Артистка вышла на сцену, когда фанат бросил в нее мобильный телефон. Звезда схватилась за лицо и упала на пол.
Ранее певица Тайлор Свифт испугала поклонников во время концерта. Звезда случайно проглотила насекомое.