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Фанат чуть не покалечил известную певицу на сцене

21 июня 2023 18:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Фанат чуть не покалечил известную певицу на сцене
Певица Ava Max. Фото: twitter.com/AvaMax
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вслед за номинанткой премии Grammy певицей Bebe Rexha, от поклонника пострадала другая звезда. Исполнительницу Ava Max ударил по лицу неизвестного мужчины посреди концерта.

Звезда прокомментировала ситуацию в своем Twitter.

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Едва не осталась без глаза

Во время выступления в Лос-Анджелесе к Ava Max подбежал неизвестный мужчина и ударил ее по лицу. Звезда схватилась за глаз, но продолжила танцевать. Секьюрити быстро нейтрализовали нарушителя и вывели со сцены.

"Он ударил так сильно, словно оцарапал глаз изнутри", — прокомментировала артистка инцидент.

Позже звезда запостила фото, на котором сидит в гримерной с холодной бутылкой у глаза.

 

Артистка в гримеркепосле нападения. Фото: twitter.com/SourceAvaMax

Напомним, певица Bebe Rexha во время выступления в Нью-Йорке пострадала от нападения зрителя. Артистка вышла на сцену, когда фанат бросил в нее мобильный телефон. Звезда схватилась за лицо и упала на пол.

Ранее певица Тайлор Свифт испугала поклонников во время концерта. Звезда случайно проглотила насекомое.

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