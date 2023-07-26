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Фанати Меган Фокс звинуватили її у жадібності

26 липня 2023 15:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Фанати Меган Фокс звинуватили її жадібності
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторку Меган Фокс розкритикували за те, що вона попросила своїх підписників в Instagram зробити пожертву в GoFundMe своєї подруги, а не задонатила гроші сама. Сума допомоги — 30 000 доларів.

Про це пише PageSix.

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Меган закликала небайдужих допомогти грошима батьку її манікюрниці Бріттні Бойс. У чоловіка діагностували рак. Фоловери вже підрахували і зазначили, що це тіж самі гроші, які наречений Фокс, Machine Gun Kelly, витратив на інкрустований діамантами манікюр минулого року.

"Найбільша пожертва становить лише 300 доларів, і вона не анонімна. Меган краще зробити свій внесок і показати приклад", — написав один користувач на форумі Reddit.

 

Акторка Меган Фокс звернулась до прихильників з проханням про гроші. Фото: instagram.com/meganfox/

"Якби я мав стільки грошей, скільки вона, я б покривав 100% витрат на лікування батька друга, перш ніж попросити про це незнайомців", — додав інший.

ЗМІ припустили, що, можливо, акторка зробила пожертву анонімно або безпосередньо подрузі.

Раніше манікюрниця Фокс розповідала, що зірка зі своїм нареченим були одним з її "улюблених клієнтів" і говорила, що вони люблять робити однаковий манікюр.

Нагадаємо, Меган Фокс остаточно відпустила минуле. Зірка "забила" старе татувювання з ім'ям колишнього чоловіка.

Раніше наречений акторки Меган Фокс, музикант Machine Gun Kelly показав свою дочку-татуювальницю.

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