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Фанаты Меган Фокс обвинили ее в жадности

26 июля 2023 15:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Фанаты Меган Фокс обвинили ее алчности
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актрису Меган Фокс подвергли критике за то, что она попросила своих подписчиков в Instagram сделать пожертвование в GoFundMe своей подруги, а не задонатила деньги сама. Сумма помощи – 30 000 долларов.

Об этом пишет PageSix.

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Меган призвала неравнодушных помочь деньгами отцу ее маникюрши Бриттни Бойс. У мужчины диагностирован рак. Фоловеры уже подсчитали и отметили, что это те же деньги, которые жених Фокс, Machine Gun Kelly, потратил на инкрустированный бриллиантами маникюр в прошлом году.

"Самое большое пожертвование составляет всего 300 долларов, и оно не анонимно. Меган лучше внести свой вклад и показать пример", — написал один пользователь на форуме Reddit.

 

Актриса Меган Фокс обратилась к поклонникам с просьбой о деньгах. Фото: instagram.com/meganfox/

"Если бы у меня было столько денег, сколько имеет она, я бы покрывал 100% затрат на лечение отца друга, прежде чем просить об этом незнакомцев", — добавил другой.

СМИ предположили, что, возможно, актриса сделала пожертвование анонимно или непосредственно подруге.

Ранее маникюрша Фокс рассказывала, что звезда со своим женихом были одними из ее "любимых клиентов" и говорила, что они любят делать одинаковый маникюр.

Напомним, Меган Фокс окончательно отпустил прошлое. Звезда "забила" старую татуировку с именем бывшего мужа.

Ранее жених актрисы Меган Фокс, музыкант Machine Gun Kelly показал свою дочь-татуировщицу.

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