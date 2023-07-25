Меган Фокс влаштувала відверту фотосесію на заході сонця

Акторка Меган Фокс: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс продовжила серією своїх відвертих фотосесій. Зірка після образу лісної німфи, знялась у крихітному бікіні на заході сонця.

Фото знаменитість опублікувала у своєму Instagram.

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На знімках, які запостила Меган Фокс вона позує у крихітному бікіні на вечірньому пляжі. Судячи з безтурботності образу, знаменитість швидко оговталась від пережитого інциденту у парку розваг.

Акторка Меган Фокс: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс: instagram.com/meganfox/

Днями Меган та її коханий Machine Gun Kelly вирішили сходити на атракціони. На відео, яке з'явилось у мережі, репер заходить з Маген Фокс на територію парку розваг. В цей час нареченого акторки штовхає невідомий чоловік. Репер відповідає не менш агресивно. У конфлікт втрутився охоронець, який настільки сильно видштовхнв Меган Фокс, що вона "влетіла" у загорожу. На щастя, акторка не травмувалася.

37-річна актриса "Трансформерів" "повернулася до планування свого весілля" з 33-річним репером. Пара пережила проблеми у стосунках, тепер знову готуються до важливої події у своєму житті. Нещодавно джерело повідомило Us Weekly, що зірки "знову на правильному шляху".

Нагадаємо, Меган Фокс остаточно відпустила минуле. Зірка "забила" старе татувювання з ім'ям колишнього чоловіка.

Раніше наречений акторки Меган Фокс, музикант Machine Gun Kelly показав свою дочку-татуювальницю.