Фанати стали на захист Кейт Міддлтон, яку редакторка Vogue назвала "розчаруванням"

Принцеса Уельська. Фото: Reuters

Після того, як колишній редактор Vogue С’юзі Менке розкритикувала Кейт Міддлтон за її "підхід до коштовностей", прихильники королівської родини не змовчали. Фанати принцеси Уельської різко відповіли журналістці.

Про це пише Daily Mail.

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Підтримує малий бізнес

79-річна журналістка зробила різкий коментар на адресу Кейт Міддлтон. Але шанувальники швидко стали на захист королівської особи, вихваляючи її за те, що вона носить поєднання коштовних і доступних речей.

"Принцеса Уельська чудово розуміється на аксесуарах, і її колекція сережок приголомшлива, особливо тому, що вона часто рекламує малий бізнес, одягаючи їхні прикраси. У її гардеробі є ідеальне поєднання доступних і висококласних прикрас", — написав один з фанатів.

Принцеса Уельська. Фото: Reuters

"Я думаю, що люди забувають, що Кетрін — молода сучасна принцеса. Крім того, у неї є власний особистий стиль, який швидко стає успішним", — додав інший.

С’юзі Менке — видатний критик, який у 2014 році була нагороджена покійною королевою Орденом Британської Імперії за внесок у модну журналістику. Вона звинуватила 41-річну Кейт у тому, що вона виглядає байдужою до колекції рідкісних і дорогоцінних каменів, які вона має честь носити. У порівнянні з королевою-консорт Камілою, на думку журналістки, Кейт виглядає "розчаруванням".

Нагадаємо, принцеса Шарлотта дебютувала на Вімблдоні, одягнувши милу блакитну сукню. Королівські прихильники вважають, що вбрання восьмирічної дівчинки має прихований сенс.

Раніше витончена Кейт Мідллтон роздала трофеї в особливих прикрасах.