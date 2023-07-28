Фанаты встали в защиту Кейт Миддлтон, которую редактор Vogue назвала "разочарованием"

Принцесса Уэльская. Фото: Reuters

После того, как бывший редактор Vogue Сьюзи Менке раскритиковала Кейт Миддлтон за ее "подход к драгоценностям", поклонники королевской семьи не смолчали. Фанаты принцессы Уэльской резко ответили журналистке.

Об этом пишет Daily Mail.

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Поддерживает малый бизнес

79-летняя журналистка сделала резкий комментарий в адрес Кейт Миддлтон. Но поклонники быстро встали на защиту королевской особы, восхваляя ее за то, что она носит сочетание дорогих и доступных вещей.

"Принцесса Уэльская прекрасно разбирается в аксессуарах, и ее коллекция сережек потрясающая, особенно потому, что она часто рекламирует малый бизнес, одевая их украшения. В ее гардеробе есть идеальное сочетание доступных и высококлассных украшений", — написал один из фанатов.

Принцесса Уэльская. Фото: Reuters

"Я думаю, что люди забывают, что Кэтрин — молодая современная принцесса. Кроме того, у нее есть собственный стиль, который быстро становится успешным", — добавил другой.

Сьюзи Менке — выдающийся критик, в 2014 году награжденный покойной королевой Орденом Британской Империи за вклад в модную журналистику. Она обвинила 41-летнюю Кейт в том, что та выглядит безразличной к коллекции редких и драгоценных камней, которые она имеет честь носить. По сравнению с королевой-консорт Камиллой, по мнению журналистки, Кейт выглядит "разочарованием".

Напомним, принцесса Шарлотта дебютировала на Уимблдоне, надев милое голубое платье. Королевские поклонники считают, что наряд восьмилетней девочки имеет скрытый смысл.

Ранее изящная Кейт Мидллтон раздала трофеи в особых украшениях.