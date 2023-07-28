Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Фанаты встали на защиту Кейт Миддлтон, которую бывшая редактор Vogue назвала "разочарованием" arrow

Фанаты встали на защиту Кейт Миддлтон, которую бывшая редактор Vogue назвала "разочарованием"

28 июля 2023 13:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Фанаты встали в защиту Кейт Миддлтон, которую редактор Vogue назвала "разочарованием"
Принцесса Уэльская. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

После того, как бывший редактор Vogue Сьюзи Менке раскритиковала Кейт Миддлтон за ее "подход к драгоценностям", поклонники королевской семьи не смолчали. Фанаты принцессы Уэльской резко ответили журналистке.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Поддерживает малый бизнес

79-летняя журналистка сделала резкий комментарий в адрес Кейт Миддлтон. Но поклонники быстро встали на защиту королевской особы, восхваляя ее за то, что она носит сочетание дорогих и доступных вещей.

"Принцесса Уэльская прекрасно разбирается в аксессуарах, и ее коллекция сережек потрясающая, особенно потому, что она часто рекламирует малый бизнес, одевая их украшения. В ее гардеробе есть идеальное сочетание доступных и высококлассных украшений", — написал один из фанатов.

 

Принцесса Уэльская. Фото: Reuters

"Я думаю, что люди забывают, что Кэтрин — молодая современная принцесса. Кроме того, у нее есть собственный стиль, который быстро становится успешным", — добавил другой.

Сьюзи Менке — выдающийся критик, в 2014 году награжденный покойной королевой Орденом Британской Империи за вклад в модную журналистику. Она обвинила 41-летнюю Кейт в том, что та выглядит безразличной к коллекции редких и драгоценных камней, которые она имеет честь носить. По сравнению с королевой-консорт Камиллой, по мнению журналистки, Кейт выглядит "разочарованием".

Напомним, принцесса Шарлотта дебютировала на Уимблдоне, надев милое голубое платье. Королевские поклонники считают, что наряд восьмилетней девочки имеет скрытый смысл.

Ранее изящная Кейт Мидллтон раздала трофеи в особых украшениях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз