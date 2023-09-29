Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Фанати зворушливо вшанували пам'ять покійної зірки "Гаррі Поттера" arrow

Фанати зворушливо вшанували пам'ять покійної зірки "Гаррі Поттера"

29 вересня 2023 13:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Фанати зворушливо вшанували пам'ять покійної зірки "Гаррі Поттера"
Актор Майкл Гембон. Фото: instagram.com/le.chemin.de.traverse_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Шанувальники "Гаррі Поттера" вразили сентиментальним жестом на честь Майкла Гембона в замку Гоґвортс. Відвідувачі Universal Orlando Resort зібралися, щоб підняти чарівні палички на честь покійного актора. Гамбон, відомий тим, що зіграв Дамблдора у більшості фільмів про Гаррі Поттера,

Про це пише WDW News Today.

Читайте також:

Данина творчій спадщині актора

Актор Майкл Гембон помер у віці 82 років. Щоб вшанувати пам'ять кумира гості відомого парку розваг зібралися перед входом до замку Гоґвортс. Шанувальники підняли свої чарівні палички до неба, щоб вшанувати актора.

 

Це неофіційна традиція, яка має місце після смерті члена акторського складу "Гаррі Поттера". Подібні зібрання відбувалися у 2022 та 2016 роках, коли померли актори Роббі Колтрейн (Гегрід) та Алан Рікман (Северус Снейп).

Гембон виконав роль Альбуса Дамблдора в "Гаррі Поттер і в’язень Азкабану", третій частині основної фрнашизи. Він зіграв Дамблдора в решті серії фільмів "Гаррі Поттер".

Гамбон з’явився в кількох постановках п’єс Шекспіра та дебютував у кіно другорядною роллю в "Отелло" (1965) з Лоренсом Олів’є в головній ролі. Він також відомий своїми нагородами у фільмах "Госфорд Парк" (2001) та "Король говорить" (2010).

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер актор Майкл Гембон, виконавець ролі Дамблдора у "Гаррі Поттері".

Також ми розповідали, що зірка фільмів про Гаррі Поттера народила хлопчика.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз