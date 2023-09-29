Фанати зворушливо вшанували пам'ять покійної зірки "Гаррі Поттера"

Актор Майкл Гембон. Фото: instagram.com/le.chemin.de.traverse_/

Шанувальники "Гаррі Поттера" вразили сентиментальним жестом на честь Майкла Гембона в замку Гоґвортс. Відвідувачі Universal Orlando Resort зібралися, щоб підняти чарівні палички на честь покійного актора. Гамбон, відомий тим, що зіграв Дамблдора у більшості фільмів про Гаррі Поттера,

Про це пише WDW News Today.

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Актор Майкл Гембон помер у віці 82 років. Щоб вшанувати пам'ять кумира гості відомого парку розваг зібралися перед входом до замку Гоґвортс. Шанувальники підняли свої чарівні палички до неба, щоб вшанувати актора.

Це неофіційна традиція, яка має місце після смерті члена акторського складу "Гаррі Поттера". Подібні зібрання відбувалися у 2022 та 2016 роках, коли померли актори Роббі Колтрейн (Гегрід) та Алан Рікман (Северус Снейп).

Гембон виконав роль Альбуса Дамблдора в "Гаррі Поттер і в’язень Азкабану", третій частині основної фрнашизи. Він зіграв Дамблдора в решті серії фільмів "Гаррі Поттер".

Гамбон з’явився в кількох постановках п’єс Шекспіра та дебютував у кіно другорядною роллю в "Отелло" (1965) з Лоренсом Олів’є в головній ролі. Він також відомий своїми нагородами у фільмах "Госфорд Парк" (2001) та "Король говорить" (2010).

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер актор Майкл Гембон, виконавець ролі Дамблдора у "Гаррі Поттері".

Також ми розповідали, що зірка фільмів про Гаррі Поттера народила хлопчика.