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Фанаты трогательно почтили память покойной звезды "Гарри Поттера"

29 сентября 2023 13:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Фанаты трогательно почтили память покойной звезды "Гарри Поттера"
Актер Майкл Хэмбон. Фото: instagram.com/le.chemin.de.traverse_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Поклонники "Гарри Поттера" поразили сентиментальным жестом в честь Майкла Гэмбона в замке Хогвартс. Посетители Universal Orlando Resort собрались, чтобы поднять волшебные палочки в честь покойного актера. Гамбон, известен тем, что сыграл Дамблдора в большинстве фильмов о Гарри Поттере.

Об этом пишет WDW News Today.

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Актер Майкл Гэмбон скончался в возрасте 82 лет. Чтобы почтить память кумира, гости известного парка развлечений собрались перед входом в замк Хогвартс. Поклонники подняли свои волшебные палочки к небу, чтобы почтить актера.

 

Это неофициальная традиция, которая происходит после смерти члена актерского состава "Гарри Поттера". Подобные собрания проходили в 2022 и 2016 годах, когда скончались актеры Робби Колтрейн (Хегрид) и Алан Рикман (Северус Снейп).

Гэмбон исполнил роль Альбуса Дамблдора в "Гарри Поттер и узник Азкабана", третьей части основной фрнашизы. Он сыграл Дамблдора в остальной серии фильмов "Гарри Поттер".

Гамбон появился в нескольких постановках пьес Шекспира и дебютировал в кино второстепенной ролью в "Отелло" (1965) с Лоренсом Оливье в главной роли. Он также известен своими наградами в фильмах "Госфорд Парк" (2001) и "Король говорит" (2010).

Напомним, ранее мы писали, что умер актер Майкл Хэмбон, исполнитель роли Дамблдора в "Гарри Поттере".

Также мы рассказывали, что звезда фильмов о Гарри Поттере родила мальчика.

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