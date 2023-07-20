"Фанатки спали на полу": Андре Тан рассказал, как понял, что стал успешным

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан поделился с фолловерами мыслями относительно успеха. Звезда поведал, что для него значит популярность.

Об этом модельер поразмыслил в своем Instagram.

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Медийная личность — такой же человек, как другие

Андре Тан считает успех понятием очень неоднозначным, для каждого он имеет свой смысл. Для кого-то это популярность, для кого-то достижение поставленных целей, а для кого-то просто начать заниматься тем, что нравится, — уже успех.

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Популярным я почувствовал себя, когда понял, что я уже не могу ездить в городском транспорте, а денег на такси или собственную машину у меня не было. Я ездил на маршрутке и, чтобы меня не узнавали, специально ездил на работу в 6:30 утра, когда еще было мало людей... И всегда был в солнцезащитных очках и кепке (собственно говоря, из-за этого я и потерял часть волос — начал лысеть) Помню, пришел утром в ателье на улице Михайловской, и на пороге спали девушки, фанатки — времена передачи "Жертва моды". Пришлось буквально пробираться на работу", — вспомнил модельер.

Тан рассказал, что в те времена еще не было никаких инстаграм, звезды — это было что-то далекое и недостижимое, поэтому были такие реакции и меры безопасности.

"Сейчас, я считаю, к счастью, все поняли, что медийная личность — такой же человек со своими проблемами, подъемами и падениями, а также личной жизнью. Поэтому я считаю, что успех в наше время давно не измеряется уровнем признания и количеством поклонников", – рассказал звезда.

Тан ощутил успех, в своем понимании этого понятия, когда реализовал поставленные самим собой цели, которые когда-то казались нереальными. А когда это случилось, он решил оставить при себе.

Напомним, Андре Тан жестко потролил российских выпускников.

Ранее дизайнер Андре Тан с благодарностью вспомнил свой самый трудный период жизни.