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Це був удар: Андре Тан розповів про свою найбільшу помилку

30 червня 2023 18:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андре Тан розповів про свою найбільшу помилку
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан поділився з фоловерами своїм сумним досвідом. Виявляється багато років тому, він припустився помилки у своєму бізнесі.

Про це модельєр розповів у своєму Instagram.

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Відчував, що весь світ коло моїх ніг

За словами дизайнера, всі люди роблять помилки, і це нормально. На думку Тана, помилка – це шанс зупинитися і проаналізувати, що він робить не так.⠀

"На початку моєї кар'єри до мене звернувся дуже відомий інвестор, який хотів вкласти гроші в мій бренд та запустити другу лінію. Мені 23, я молодий, недосвідчений, але вже відчувший смак успіху. Я був в захваті, уявляючи, що мій бренд міг стати відомим не лише в Україні, а й у всьому світі, в той момент я відчував, що весь світ коло моїх ніг, і я можу дійсно все. Це відчуття мене одурманювало. Але тоді я зробив серйозну помилку", — зізнається Андре Тан.⠀

 

Модельєр затягнув переговори на 8 місяців. Йому не сподобалося декілька пунктів в контракті, і він почав з бізнесменом перемовини.

"Всю роботу я переклав на юристів. І ось, що я вам скажу: якщо хочеш згубити свій бізнес — відддай справу в руки юристів. На жаль, ця угода так і не відбулась, інвестор просто втратив інтерес через те, що 8 місяців ми не могли домовитися. Це був удар...бо я вже літав у своїх мріях та планах світового рівня", — пригадує Тан.⠀

Дизайнер розповів, що міг би масштабував бізнес набагато швидше, але це було важливим уроком для нього. Він усвідомив важливість ефективних переговорів та швидкого прийняття рішень. Через 5 років Тан самостійно запустив цю другу лінію. Андре переконаний, що помилка – це не кінець, а можливість зробити краще.

Нагадаємо, Андре Тан представив нову модну колекцію під назвою "Подих". Українська природа та Карпати стали для нього головним натхненням.

Раніше Андре Тан не залишився осторонь інциденту, який стався у Каннах з моделлю Аліною Байковою. Модельєр засудив дії організаторів кінофестивалю.

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