"Гри в кальмара 2" — теорія стосовно гравців 001

Кадри з серіалу "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

Нещодавно у мережі почала ширитися теорія з серіалу "Гра в кальмара" про те, гравець 001 Іль Нам з першого сезону є батьком гравця 001 з другого сезону та фронтменом Хван Ін Хо. У одній із серій Ін Хо заявляє про те, що в нього непереносимість лактози, а в першому сезоні Іль Нам розповідав, що його син не може пити звичайне молоко. Проте цю теорію спростували користувачі соцмереж.

Про це пише The Mirror US.

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Одна з теорій "Гри в кальмара"

Нагадаємо, південнокорейська драма розповідає про серію смертельних ігор, на які йдуть заради шансу отримати величезний джекпот.

Останній сезон підкинув шанувальникам кілька кардинальних поворотів, серед яких той факт, що фронтмен попереднього турніру, Хван Ін Хо (Лі Бён Хун), таємно бере участь у змаганнях і, схоже, саботує їх зсередини.

Це одкровення перегукується з аналогічним поворотом у першому сезоні, коли з'ясувалося, що гравець 001, О Іль Нам (О Йонг Су), був творцем ігор і вирішив взяти в них участь перед смертю від пухлини мозку. Відтоді фанати були переконані, що фронтмен ігор Ін Хо та Іль Нам є родичами.

Під час перерви після чергового важкого випробування групам дають обід, до якого входить пакет молока.

Ін Хо пропонує його вагітній напарниці Кім Чжун Хі та додає, що все одно не буде його пити. Глядачі тепер переконані, що цей акт доброти пов'язаний з випадковим коментарем, зробленим Іль-намом у першому сезоні. Тоді Іль-нам сказав, що його син не п'є звичайне молоко.

Проте користувачі соцмереж стверджують, що ця деталь не має жодного значення, адже багато мешканців Південної Кореї не п'ють молоко через непереносимість лактози.

"Це може передвіщати зв'язок або ж просто те, що понад 75% корейців насправді мають непереносимість лактози", — написав один із користувачів Reddit.

До кінця цього року вийде продовження "Гри в кальмари 2", тож шанувальники нарешті дізнаються, чи фронтмен все ж таки виявиться сином творця ігор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що критики захейтили другий сезон "Гри в кальмара". Також ми розповідали, що в Google презентували гру за мотивами "Гри в кальмара".